Bakan Gül’den hayvanları koruyacak yeni yasal düzenleme mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları koruma kapsamında yeni yasal düzenlemelerin yakında gerçekleşeceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanlığı bahçesindeki kedilerle fotoğraf paylaşarak, “Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı” ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın bahçesindeki anne ve 2 yavru kedi ile yakından ilgilenen Bakan Gül, kedilerin mama ve sağlık kontrollerinin personeller tarafından yapıldığını belirtti. Bakanlığın bahçesinde yuvası da olan kedilere Kahve, Güneş ve Duman ismi verildi.