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Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi

Bir dizi program için Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, taksicileri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Politika 27.08.2021, 15:55
Bakan Gül, taksicilerin sorunlarını dinledi

Bir dizi program için Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, taksicileri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Çocuk Adalet Merkezi protokolü ve Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı için açılışı için Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Adliye Sarayı yakınlarında yer alan Adalet Taksi Durağını ziyaret ederek çay içip taksicilerin sorunlarını dinledi. Bakan Gül, taksicilerin ilettiği sorunların çözümü için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

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