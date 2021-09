Bakan Gül: “Reformları sürdüreceğiz, yeni anayasayı milletimizle beraber yapacağız”

Aksaray’da gerçekleştirilen "18. İmam Hatipliler Kurultayı"na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Reformları sürdüreceğiz, yeni anayasayı milletimizle beraber yapacağız” dedi.

Aksaray’a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Önder İmam Hatipliler Derneği 18. İmam Hatipliler Kurultayı’na katıldı.

Kurultayda bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet ve merhamet konularına değinerek, “Bizi biz yapan değerlerin başında adaletin ve merhametin geldiği hepimizce malumdur. Bu 2 değer birbirini adeta tamamlar, adeta adalet merhametten, merhamet adaletten meşru nema bulur. Merhametsiz adalet olmayacağı gibi adaletsiz merhamette olmaz. Adalet ve merhamet, yeri ve göğü ayakta tutan temel bir sütundur. Yer ile göğün ayakta kalabilmesi, insanlığın ayakta kalabilmesi ancak adaletin ayakta kalabilmesi ile mümkün olur. Bugün dünyanın 4 bir yanında yaşanan zulümlerin temel sebebinin de adaletin küresel anlamda da olmadığını bir doğal sonucudur. Esas itibari ile Önder’in bu tema olarak adalet ve merhameti seçmesi çok anlamlı. Bu konu sadece hukuk anlamında değil, sanatta, edebiyatta, kültürde, her alanda adalet ve merhamet bir temel kavram olarak hep gündemde kalmış. Elbette soyut gibi görünen resimlerden bazen daha gerçek somut bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu noktada hukukun yazılı kurallar kadar merhamet, vicdan, empati gibi insani değerler de adalet için çok büyük önem kazanıyor. Adaleti sadece duruşma salonlarına, adliye koridorlarına değil aynı zamanda hayatın her alanına ait bir değer olduğunu unutmamalıyız. Bu değeri her an her yerde gözetmeliyiz. Adalet ve merhametin doğuştan itibaren hayatın her alanında yaşayan, korunan, kutsanan bir değer olarak korursak adaletin olduğu bir yerde büyüyen, yaşayan adaleti de yaşatır. ‘Allah, adaletle davranmanızı emreder’ ayetini dinleyip de çıkıp çarşıda pazarda tam tersini yapıyorsak oturup çok iyi düşünmemiz lazım. Adalet her yerde, toplumun her alanında, hayatımızın her aşamasında bizim en başta korumamız gereken bir değerdir" dedi.

“Faili meçhulleri 2023’lere taşımak isteyen zihniyetle mücadele edeceğiz”

Darbe ve vesayet dönemlerini anlatan Bakan Gül, “Bu topluluğu hiç bir darbe girişi, hiçbir zihniyet asla ama asla yıkamadı, yere seremedi. Çünkü biz hak ve adalet için çalıştık. Dürüstlükle çalıştık. O yüzde hiç bir darbe bizi yere seremedi. Haksız, kirli ve zalim alçakça yaşayışlar için yola çıkanları hali ortadadır. 28 Şubat döneminde, bu darbe girişiminde, bu cuntacı, vesayetçi anlayış döneminde de yine evlatlarımıza yapılanlar hala zihnimiz unutmamıştır. Milletin seçtiği hükümeti vesayetle, zorbalıkla düşürdüler. İmam Hatip Ortaokullarını kapattılar. Kat sayı zulmüyle milli gençliğin önünü kesmeye çalıştılar. Kur’an kurslarını işlevsiz hale getirmek istediler. Milletin oylarıyla birinci parti olan Refah Partisi’ni kapattılar. Erbakan hocamıza siyasi yasaklar koydular. Vakıflar, dernekler üzerinde her türlü baskıları kurdular. Dönemin yargısını zulme alet ettiler. Brifinglerle selam duran yargıyı inşa ettiler. Başörtü yasağını gerici bir uygulamayı bu ülkeye yaşatmak istediler. Kısacası bu toplumu bir korku toplumu haline getirdiler. Türkiye 21. yüzyıla böyle girdi. Bir yıl sürecek dediler ama millet 3 Kasım 2002’de vaziyete el koydu, söz milletin dedi, irade benim dedi, bu vesayet zihniyetine dersini verdi. O günde itibaren bu vesayetçi anlayışa karşı milletin iradesi hakim olacak diyen milletin adamın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayetin karşısında, millet iradesinin inşası için çok önemli adımlar atıldı, bunda sonra da atılmaya devam edilecek. İmam hatip orta kısımlarını yeniden açtık. Kat sayı zulmüne son verdik. Başörtüsünün önündeki engelleri ortadan kaldırdık. Kimsenin inancından, kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, farklı bir muameleye tabi tutulmadığı işleri, eylemleri ve mevzuatı bu anlamda hayata geçirdik. Bu milletin her ferdinin neye inanırsa, nasıl yaşarsa, ne şekilde giyinirse giyinsin birinci sınıf vatandaş olduğu, ötekileştirilmediği bir Türkiye’yi inşa ettik. Birileri statükodan memnun olur. Neden?. Statüko onların mesleğidir, statüko onların ekmek kapısıdır ama statüko ile de mücadele edeceğiz, reformlarımızı bu milletin lehine geliştireceğiz. Bu hepimizin üzerine düşen görevdir. Statüko beyaz Torosları sever, statüko faili meçhulleri sever ama biz statükoyu beyaz Torosları siyah Audilere, faili meçhulleri 2023’lere taşımak isteyen zihniyetle mücadele edeceğiz, reformları sürdüreceğiz, yeni anayasayı milletimizle beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

“Allah’a çok şükür imam hatipli birisi Türkiye’nin Cumhurbaşkanı oldu”

Protokol konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Küresel kaostan çıkış için adalet ve merhamet” konulu konferansını verdi. Konferansına imam hatiplerde geçmişte yaşanan sıkıntılarda bahsederek başlayan Kurtulmuş, “Türkiye’de zaman zaman imam hatip okulları üzerinde baskılar oldu. Çok şükür bunların hepsini aşarak geldik. Kat sayı meselesini hallettik. Türkiye’de başörtüleri ile imam hap liselerine giremeyen öğrenci meselesini hallettik. Bir tane imam hatiplinin herhangi bir bürokrasiye gelmesi mümkün değil iken bugün Allah’a çok şükür imam hatipli birisi Türkiye’nin Cumhurbaşkanı oldu. Bu ihlaslı çalışmaların bir sonucudur. Allah’a çok şükür başörtüsü konusunda da tüm kapılar açıldı. Şimdi her yerde, üniversitelerde, mahkemelerde, hakim olarak, savcı olarak, poliste. Biz bu ülkede başörtülü, başı açık, şu görüşten, bu görüşten, şu hayat tarzını benimseyen, bu hayat tarzını benimseyen bütün vatandaşlarımızın eşit ve özgür vatandaşlar olarak geleceğin Türkiye’sini kucaklayacağını ve canla başla gayretle bu yolda yürüyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishab Demircan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, daire müdürleri, STK başkanları ve 81 ilden gelen imam hatipliler derneği üyeleri katıldı.