Bakan Gül: "İnsan Hakları Eylem Planımızda yer verdiğimiz bir hedef daha hayata geçti"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadastro ve sulh ceza hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarıyla ilgili Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) kararına ilişkin, “İnsan Hakları Eylem Planımızda yer verdiğimiz bir hedef daha hayata geçti. Hayırlı olsun” dedi.

Kadastro ve sulh ceza hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ilke kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan Sulh Ceza Hakimlikleri için kıdem şartı getirilirken, kadastro mahkemelerinde de görev süresi yeniden belirlendi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“HSK kararıyla kadastro mahkemelerinin ve hâkimlerinin daha etkin çalışmasını sağlayacak yeni bir atama usulü ve uzmanlaşmayı artıran bir yetki sistemi getirildi. Bu yenilikler davaların daha hızlı görülmesini sağlayacak. HSK’nın sulh ceza hakimliği için kıdem şartı getirmesi, kişi hak ve özgürlüğü için çok önemli bir yeniliktir. Yargının mesleki kalite ve tecrübesinin yüksek olması yolunda atılan bu adımla İnsan Hakları Eylem Planımızda yer verdiğimiz bir hedef daha hayata geçti. Hayırlı olsun.”