Bakan Gül: "Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yeni bir anayasa ile gireceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili olarak, “Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yeni bir anayasa ile gireceğiz” dedi.

AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terörle mücadele konusuna değinerek terörle mücadelenin bir yaşatma mücadelesi olduğunu söyledi. Bakan Gül, “Ne olursa olsun şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Terörle mücadelemizi, bir terörist bile kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Terörle mücadele aynı zamanda bir yaşatma mücadelesidir. Hak ve özgürlük, insan hakkı mücadelesidir. Milletimizin AK Parti hükümetlerine verdiği yetki huzurumuzu arttırmak ve özgürlük ve haklarını güçlendirmektir. Biz daha güçlü demokrasi ve özgürlük dediğimizde bundan en çok terör örgütleri rahatsız oluyor. Sosyal, ekonomik alanda atılan adımlar terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor. Türkiye’nin belirleyici aktif rolünü asla çekemiyorlar. Bugün Gara’da hain terör örgütünün insanlık dışı yüzünü bir kez daha tüm dünya gördü. Bu terör örgütünün alçak yüzünü ve çaresizliğini herkes görmüştür. Alçak teröristler tarafından şehit edilen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Buradan eli kanlı terör örgütü PKK’ya ve onun içeride ve dışarıda bütün destekçilerini şiddetle lanetliyoruz” dedi.

Gara’da askerlerimizin şehit edilmesine bazı Avrupa ülkelerinin sessiz kaldığını belirten Bakan Gül “Bu hadise aynı zamanda bazı Avrupa Ülkelerinin bazı Uluslararası kuruluşlarında teröre karşı takındıkları iki yüzlü tavrı göstermişlerdir. Bağımsız Türk yargısının verdiği kararları her fırsatta endişe ile karşılayanlar nedense 13 masumun şehit edilmesi, bu vahşet karşısında dillerini yuttular. Terör örgütünün değirmenlerine su taşıyanların içeri de ve dışarıda barış naraları atmasını artık bu millet inanmıyor. Türkiye o değirmenleri terörün başına yıkmaya devam edecek. Artık masa başında dizayn edilen bir Türkiye yok. Türkiye artık üzerinde oyunlar oynanan bir Türkiye değil” dedi.

Bakan Gül Türkiye’nin sivil bir anayasayı hak ettiğini ifade ederek, “İnsan hakları eylem planını önümüzde ki yakın dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklayacaktır. Bu çalışmamızda da ortak aklı hep esas aldık, milletimizin düşüncesi, inancı ne olursa olsun insan olarak hakkını onurunu daha da ileriye taşımak için yapılması gereken eylem planını hazırladık. Tüm kamu kurumlarıyla, yeni çıkacak yasa ile yargı paketleriyle milletimizin bütün ihtiyaçlarını hedefe ulaştırmış olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yeni bir anayasa ile gireceğiz. 83 milyon vatandaşımızın işte bu benim anayasam diyeceği anayasayı gerçekleştirmek bizim ortak hedefimizdir. Bu süreçte asla duyurgan bir şekilde işte budur diyerek emredici şekilde değil, diyalog ile herkesin anayasa da kendi sesini, rengini hissedebileceği bir anayasayı bu milletimiz hak ediyor. Türkiye darbe anayasalarının korkularından kurtulduğu sivil bir anayasayı hak ediyor” dedi.