Son Dakika
Mercedes-Benz Türk, yeni bütünsel eğitim modeli ile 2020 yılını başarıyla tamamladı ve 2021’de de devam edecek
Bakan Gül: 'Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır” dedi.
Politika 02.02.2021, 09:23
2004
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır” ifadelerini kullandı.