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Bakan Gül: "Çocukların dağlara kaçırılması bir insan hakkı ihlali ve zulüm değil midir? Nerede uluslararası insan hakları kurumları?"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 802 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılacak en büyük şiddet evlatlarından ayrı kalması değil midir? Çocukları 14 yaşında, dağlara çıkartılması kaçırılması bir insan hakkı ihlali ve zulüm değil midir, nerede dünyada insan hakkı savunucuları, nerede uluslararası insan hakları kurumları” dedi.

Politika 12.11.2021, 13:54
Bakan Gül: "Çocukların dağlara kaçırılması bir insan hakkı ihlali ve zulüm değil midir? Nerede uluslararası insan hakları kurumları?"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 802 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılacak en büyük şiddet evlatlarından ayrı kalması değil midir? Çocukları 14 yaşında, dağlara çıkartılması kaçırılması bir insan hakkı ihlali ve zulüm değil midir, nerede dünyada insan hakkı savunucuları, nerede uluslararası insan hakları kurumları” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 802 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle tek tek görüşen Gül, annelerin evlatlarından ayrılmasının da kadına karşı bir şiddet olduğunu vurguladı. Bakan Gül, evlatlarından ayrı kalan ailelerin insan hakları ihlaline de uğradığını aktardı. Bakan Gül, “Bugün Diyarbakır’da, annelerimizi ziyaret ettik, Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Annelerimizin yanında olduğumuzu ifade ettik, bugün 802. gün girdik. Diyarbakır annelerimiz burada evlatlarına kavuşmak için seslerini yüksek bir sesle çığlıklarını duyuruyorlar. Bizler de devlet ve millet olarak yanlarındayız. Bu haklı feryatlarının daha yüksek sesle duyulması için her türlü bizler de desteğimizi veriyoruz. Az önce annelerimizle de birebir hepsinin hikayesini dinledik, 15-14 yaşlarında evlatlar hain terör örgütü PKK tarafından dağlara kaçırılıyor. Çocuk istismarından bahsedenler burada en büyük çocuk istismarı vardır. Kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılacak en büyük şiddet evlatlarından ayrı kalması değil midir? Burada aynı zamanda bir kadına yönelik en büyük şiddet vardır, bunu annelerimiz dile getiriyorlar. Yine insan hakları savunucuları bir annenin evladından ayrı kalması en büyük insan hakkı ihlali değil midir? Çocukları 14 yaşında, dağlara çıkartılması kaçırılması bir insan hakkı ihlali ve zulüm değil midir, nerede dünyada insan hakkı savunucuları nerede uluslararası insan hakları kurumları? Burada bir insan hakları ihlali, bir zulüm ortadadır, ama ne çocuk, ne insan hakları, ne kadın savunucularının burada seslerinin çıkmaması da tarihe düşülmüş, çok anlamlı manidar bir nottur. Ben Diyarbakır’dan tüm dünya insan hakları mekanizmalarını, kurumlarını, savunucularını, eğer bu konuda samimilerse bu feryadı, bu çığlığı duymaya davet ediyorum” dedi.

“Evlatlar okul yolunda olması lazım, dağ yolunda değil”

Dağa kaçırılan evlatların okul yolunda olması gerektiğini kaydeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocukların anne kucağında büyümesi gerektiğini belirtti. Gül, “Evlatlarının yeri dağ değildir, annelerin kucağıdır. Bu çocukların okullarda olması, okul yolunda olması lazım, dağ yolunda değil. Bu konuda da devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla annelerimizin yanındadır. Bu konuda terörle mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Annelerimizin bu çığlığı terörü de bitirecektir. Kavuşan ailelerimiz var, inşallah diğerleri de kavuşacaktır. Ben tekrar annelerimize bu konuda haklı feryatlarında yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Rabbim tüm evlatlarımızı, annelerini de, vatanlarını da ana ocağında, ana kucağında inşallah buluşturur. Biz devlet olarak da Cumhurbaşkanımızın liderliğini de bu çalışmaları da kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

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