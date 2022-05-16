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Bakan Fatih Dönmez: ”Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak"

PEMT’22 (Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler) Toplantısı Pendik’te gerçekleşti. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" dedi.

Politika 16.05.2022, 12:09
Bakan Fatih Dönmez: ”Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak"

PEMT’22 (Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler) Toplantısı Pendik’te gerçekleşti. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, PEMT’22 (Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler) Toplantısı İstanbul’un Pendik ilçesinde gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye’nin kara ve denizde sürdürdüğü sondaj operasyonlarında yerlileştirme ve millileştirme hamleleri, kat ettiği mesafe ve başarılı örnekler konuşuldu. Doğru zamanda doğru iş birliklerinin oluşumuna fırsat oluşturmak amacıyla sektörün önemli paydaşları bir araya geldi.

“Tam kapasite çalışacak iki yerli lityum fabrikamızın da temelini atacağız”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ”Petrol ve doğal gaz endüstrisinin paydaşlarını üçüncü kez bir araya getiren Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantımızın bütün taraflar için verimli geçmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesini başlattık. Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin yerli üretimle tedariki için uzun zamandır altyapı ve insan kaynağı yatırımı yapıyoruz. Bu sene içerisinde tam kapasite çalışacak iki yerli lityum fabrikamızın da temelini atacağız. Bor karbür tesisimizi de yine inşallah bu sene devreye alacağız. Nükleer enerjide de know-how transferiyle kendimize özgü bir teknoloji hikâyesi yazmak için gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz”

Sözlerine devam eden Dönmez, ”İlk toplantımızdan bu yana pek çok ekipmanın yerlileştirilmesi için başlatılan çalışmalar hız kazandı. Yeni proje ve fikirler ortaya atıldı. 2019’dan bu yana toplam 113 yerlileştirme projesiyle 123 milyon liralık tasarruf elde ettik. Biliyorsunuz son dönemde altını sürekli çizdiğimiz bir husus var. Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı. Kaynağın bizim, teknolojinin ithal olduğu bir ortamda enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. O nedenle son dönemde enerji bağımsızlığımızın yanına teknoloji bağımsızlığımızı da kilit hedef olarak koyduk. Kaynak ve teknoloji entegrasyonuyla, enerjinin her alanında alamet-i farikamızı, nev-i şahsına münhasır yaklaşımımızı ortaya koyacağız. Enerji teknolojilerinde başkalarının ürettiğini alan, kullanan değil; kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye var ediyoruz. Bugün artık sondaj, üretim ve deniz operasyonlarımızda yerli teknoloji ürünlerini kullanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak”

"Bize yıllarca dayatılan, gözümüze adeta imkânsız gibi gösterilen şeylerin gerisinde aslında kalıplaşmış fikirlerin olduğunu görüyoruz" diyen Dönmez, ”Bugün ’artık biz yapamayız kompleksi’ bitti, geride kaldı. Artık önümüzde tek bir hedef var. O da daha iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi. Bu yaklaşımla hedeflerimizle kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Daha önce milletimizle müjdesini paylaştığımız dördüncü sondaj gemimizle ilgili önemli bir gelişmeyi de buradan paylaşmak istiyorum. Dördüncü sondaj gemimiz İnşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından İnşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak.” ifadelerinde bulundu.

“Üretimden teknolojiye kadar enerjinin her aşamasına Made In Türkiye damgası vuruyoruz”

Sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Dönmez,” 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik. Türkiye Petrolleri’nin günlük yurt içi üretimi 60 bin varili geçti. Son üç yılda hayata geçirdiğimiz yeni yöntem ve yaklaşımlarla yurt içi üretimimizi yüzde 31, yurt içi ve yurt dışı toplam üretimimizi ise yüzde 44 oranında artırdık. Üretimden teknolojiye kadar enerjinin her aşamasına Made In Türkiye damgası vuruyoruz. PEMT inanıyorum ki bu uğurda suya atılan bir taş gibi halkalar halinde genişleyerek büyüyecek.” dedi.

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