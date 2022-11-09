Bakan Ersoy’dan ‘10 Kasım’ mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Muasır medeniyet hedefine ulaşmak, Türkiye’nin dünya sahnesinde adaletin ve barışın tesisine büyük katkılar sağlayan bir güç haline gelmesi adına çalışmalarımıza kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Atatürk’ten aldıkları mirasın kendilerine büyük bir güç verdiğini belirten Ersoy, “Tarih boyunca her zaman büyük badireler atlatmış büyük Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini, esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Anadolu’da yakılan meşale bugün hala yolumuzu aydınlatmakta, Atatürk’ten aldığımız miras bize büyük bir güç vermektedir” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün mücadelesini, bağımsızlık vurgusunu ve hedeflerini anlatmanın en büyük sorumluluklarından biri olduğuna dikkati çeken Ersoy, bu sorumluluk çerçevesinde Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaya ve Cumhuriyete hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

“Tarihimize, kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkacağız”

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Muasır medeniyet hedefine ulaşmak, Türkiye’nin dünya sahnesinde adaletin ve barışın tesisine büyük katkılar sağlayan bir güç haline gelmesi adına çalışmalarımıza kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’üncü yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”