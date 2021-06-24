Bakan Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi Toplantısı’na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Kokand, Türk Dünyası’nın ilk turizm başkenti seçildi.

Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı, Özbekistan’ın Fergana vilayetindeki tarihi Kokand şehrinde gerçekleştirildi. Hudayarhan Sarayı’nda Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev başkanlığında yapılan toplantıya, Konsey Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Kocaman ve Mirvahid Azimov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktotu Raimkulova, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Akılbek Japarov, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev, Macaristan Turizm Ajansı Uluslararası İlişkiler Program Direktörü Marta Fazekas katıldı.

Toplantıda Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov’un önerisi ile Kokand şehri Türk Dünyası’nın ilk turizm başkenti seçildi. Kokand Belediye Başkanı Maruf Usmanov’a Türk Dünyası Turizm Başkenti sembol anahtarı takdim edildi.