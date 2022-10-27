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Bakan Ersoy: “Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Politika 27.10.2022, 09:24
Bakan Ersoy: “Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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