Bakan Ersoy: “Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.