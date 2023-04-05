Bakan Ersoy: “Kalıcı konutları 1 yılda teslim edeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde depremzedelerle iftar yaptı. Bakan Ersoy, “Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 1 yıl içerisinde kalıcı konutları tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız inşallah” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde depremzedelerle iftar yaptı. Antalya AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda konuşan Bakan Ersoy, “Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 1 yıl içerisinde kalıcı konutları tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız inşallah” dedi

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya’ya koordinasyondan sorumlu bakan olarak görevlendirildiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, "Mübarek ramazanın 14’üncü iftarını Akçadağ’da sizlerle birlikte açmak nasip oldu. Bu akşam ki iftarın ev sahipliğini AK Parti Antalya il teşkilatımız yapıyor. Antalya İl Teşkilatı her sene ramazan ayında iftar yemeği veriyordu. Bu sene deprem sebebiyle deprem bölgesinde vermek istediler, özellikle de Malatya’da geleneksel iftar yemeğini gerçekleştirmek istediler. Bizde kendileriyle ve sizlerle birlikte iftarımızı burada açıyoruz, birlikte dua ediyoruz, Allah hem orucumuzu, hem dualarımızı, iftarımızı kabul etsin inşallah" ifadelerini kullandı

Bayrama kadar konteyner kentlerin kurulumlarının tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Ersoy, "Öncelikli olarak hedefimiz bayrama kadar geçici konutlarımızı, konteyner kentlerimizin tamamlanması. Koordinasyon toplantılarında takip ediyoruz ihtiyaç duyulan yaklaşık 80 bin civarında, konut ihtiyacı var, yeniden yapılacak devlet tarafından. Bunların da biliyorsunuz temel atmaları başladı. Şuanda 10 binden fazlasının temeli atıldı. İnşallah hızlı bir şekilde bir ay gibi kısa bir sürede kalanların da temellerini atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 1 yıl içerisinde bu konutları da tamamlayıp sizlere hak sahiplerine teslim etmiş olacağız inşallah. Biz özellikle sizlere güveniyoruz. Bu deprem sırasında en baştan beri göstermiş olduğunuz metanet sabır ve birliktelikten dolayı sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Siz bizi daha çok motive ediyorsunuz, biz sizi motive etmemiz gerekirken siz bizleri daha çok motive ediyorsunuz" diye konuştu.