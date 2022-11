Bakan Ersoy, İzmir’de AK Parti’ye katılanlara rozet taktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları İzmir Online Üye Katılım Töreni"ne katıldı. Bakan Ersoy, “2023 çok çok önemli. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından çok önemli" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları İzmir Online Üye Katılım Töreni"ne katıldı. Bir dizi ziyaret ve incelemeler yapmak üzere İzmir’e gelen Ersoy, kentte çok iyi karşılandığını ve önemli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. İzmir’de taş üstüne taş koyabilmek için büyük çaba gösterdiklerini belirten Ersoy, şunları söyledi:

“2023 çok çok önemli. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından çok önemli. Dünya 100 yılda bir karşımıza çıkan sorunlarla karşılaşmaya başladı. Pandemi 100 yılda bir oluyor. 30 yılda, 50 yılda bir olan savaşlar bölgemizde gerçekleşmeye başladı. Dünyamız, dirayetli, becerikli liderlere ihtiyaç duyduğu bir dönemde. Eğer doğru lidere, becerikli lidere, dirayetli lidere, dünyada sözü dinlenen lidere sahip değilseniz ülke olarak çok zorluk çekeceğiniz bir dönemden geçersiniz. Ama Türkiye olarak biz şanslıyız. Dünyada sözü geçen dirayetli bir liderimiz var ama sizin gibi de yol arkadaşları var."

“Yerel yönetimleri mutlaka harekete geçirmek lazım”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Buranın fay hattı olduğunu biliyoruz. Yerel yönetimleri mutlaka harekete geçirmek lazım. Bu söylemleri her zaman her yerde konuşmak lazım. Sadece iktidarların yaptıklarıyla değil, yerel yönetimlerin de büyük katkı vermesi lazım. Yerel yönetimler çalışmıyorsa, gördüğüm kadarıyla İzmir’de çalışmıyor, çok bir şey yapma imkanı olmuyor. Bugün Kültür ve Turizm Bakanımızı dinledim. Gerçekten dertli bir insan. Yani bu bölgeye bir şeyler yapmak için çırpınırken bakıyorsun bazı yerlerde taşeron kullanarak projeyi bozmaya kalkmışlar, odalar vasıtasıyla. Bazı yerleri de kendileri izin vermeyerek, imza atmayarak İzmir’in önünü kapatmışlar. Bunları her yerde anlatmamız lazım. İzmir’in koktuğunu anlatmamız lazım. İzmir trafiğinin berbat olduğunu anlatmamız lazım ve İzmir’in benim gördüğüm, hiçbir il ile yarışamayacak derecede gecekondu kenti olduğunu anlatmamız lazım. Yıllardır İzmir’i yönetenin CHP olduğunu anlatmamız lazım. Çekinmeyin, korkmayın, anlatın" dedi.

“Üyelik, o partiye aidiyeti ifade eder”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise yeni katılımcılarla kutlu yolda beraber yürüyeceklerini dile getirerek, “Üyelik, o partiye aidiyeti ifade eder. En önemli görevimiz üyelik görevidir. İl başkanı, milletvekili olursunuz hepsi gelir geçer. Önemli olan üyeliktir. Bu bağı birlikte tesis edeceğiz. AK Partinin son anketlerde büyük bir yükselişte olduğunu hepimiz görüyoruz. Ama geçtiğimiz aylarda ekonomik dalgalanmalardan dolayı sıkıntılı anlarımız da oldu. Bu üyeler bugün değil dün o sıkıntılı dönemde partimize katılan üyeler. Bunun anlamı daha da farklı. Son üç yılda 201 bin üyemiz içerisinde online olarak 9 bin 226 üyemiz var. Bu günde temsilen bu yıl bu yöntemle partimize katılan 150 arkadaşımızın rozetlerini takacağız. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz, iyi ki geldiniz” ifadelerini kullandı.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve parti yöneticileri, yeni üyelere rozetlerini taktı.