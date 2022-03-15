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Bakan Ersoy: 'İslam; bütün iftiralara ve milyarlar harcanmasına rağmen en hızlı yayılan dindir'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün karşılarında 2 milyara yaklaşan nüfusuyla bir İslam dünyası dimdik durdu. Üstelik İslam bütün iftiralara milyarlarca avro ve dolar harcanarak siyasetten sanata her şeyin alet edildiği algı yönetimine rağmen bugün dünyanın en hızlı yayılan dinidir" dedi.

Politika 15.03.2022, 12:55 15.03.2022, 13:06
Bakan Ersoy: 'İslam; bütün iftiralara ve milyarlar harcanmasına rağmen en hızlı yayılan dindir'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün karşılarında 2 milyara yaklaşan nüfusuyla bir İslam dünyası dimdik durdu. Üstelik İslam bütün iftiralara milyarlarca avro ve dolar harcanarak siyasetten sanata her şeyin alet edildiği algı yönetimine rağmen bugün dünyanın en hızlı yayılan dinidir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteklediği, Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı Radyo, Televizyon ve Üst Kurulu’nun (RTÜK) üstlendiği, organizesini Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, ATO Congresium’da başladı. Programın açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptı. “İslam Düşmanlığıyla Yeni Nesil Mücadele” temasıyla düzenlenen forumda konuşan Bakan Ersoy, forumun hayırlara vesile olmasını diledi.

“Bugün karşılarında 2 milyara yaklaşan nüfusuyla bir İslam dünyası dimdik durdu”

İlk haçlı seferinin üzerinden 926 yıl geçmesine rağmen o günden sonra seferlerin meydanda ve masada da hep devam ettiğinin altını çizen Bakan Ersoy, “20 ve 21. yüzyıl Srebrenitsa, Hocalı, Karabağ, Myanmar, Suriye. Tek fark şu ki önlerinde kalan son engele yani Müslümanlara saldırıyorlar ancak biz önceki kurbanlar gibi aciz, çaresiz savunmasız değiliz. İlk haçlı seferinin üstünden 926 yıl geçti. O günden sonra meydanda da masada da o seferler hep devam etti. Ettikçe de hüsranları büyüdü. Bugün karşılarında 2 milyara yaklaşan nüfusuyla bir İslam dünyası dimdik durdu. Üstelik İslam bütün iftiralara milyarlarca avro ve dolar harcanarak siyasetten sanata her şeyin alet edildiği algı yönetimine rağmen bugün de dünyanın en hızlı yayılan dinidir. Bundan da çok rahatsızlar ve her yolu deneyerek bu rahatsızlıklarını ortaya koyuyorlar. Medya bu işin neresindedir sorusunun cevabı ise son olarak Ukrayna’da yaşanan savaşın acısı üzerinden bir kez daha gördük” diye konuştu.

“İnsanlara verdiğimiz değeri saç ve göz rengine göre sınıflandırmadık”

Hiçbir yalanın, iftiranın kendilerini özlerinden ve değerlerinden koparamayacağını belirten Bakan Ersoy, en önemli etkiyi sağlayacak olan şeyin İslam dünyasının birliği ve beraberliği olacağını vurgulayarak, “İnsana verdiğimiz değeri saç ve göz rengine, yaşadığı coğrafyaya, ırkına, dinine, diline göre sınıflandırmadık. Tarihte olduğu gibi bugün de bu milletin vicdanına, bu ülkenin sınırlarına güvenle, umutla sığınmalarının sebebi budur. Bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Hiçbir yalan, hiçbir iftira bizi biz olmaktan vazgeçiremez, özümüzden ve değerlerimizden koparamaz. En önemli etkiyi sağlayacak unsur İslam dünyasının birliği ve beraberliği olacaktır. Öne süreceğimiz her fikrin hayata geçirilmesi bu birliğin gücüyle mümkündür. Bu güç yalancıları doğruya mecbur etme potansiyelini de taşımaktadır. Son olarak medyanın karşısında medyayla durmanın, yanlı ve yanlış içeriklerin karşısında doğru ve tarafsız içerik üretimiyle mücadele etmenin sonuç getireceğini farklı örnekler üzerinden az ya da çok tecrübe ettik. Sadece televizyonları ve gazeteleri değil, özellikle günümüzde dijital dünyayı, oyunlardan sosyal medyaya uzanan geniş mecrayı en iyi şekilde kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir” diye konuştu.

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