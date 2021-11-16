Bakan Ersoy, Derviş Gösterisi Prömiyeri’ne katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Derviş Dramatik Sahne Gösterisi Prömiyeri’ne katıldı.

Yunus Emre’nin hayatını konu alan “Derviş” adlı sahne gösterisinin prömiyeri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde izleyicinin beğenisine sunuldu. Senaryosunu İskender Pala’nın yazdığı, Sanat Yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın’ın yaptığı Derviş adlı sahne gösterisi Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle sahnelendi. Cumhurbaşkanlığının himayesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan sahne gösterisinde çok sayıda sanatçı çeşitli dans gösterileri sundu.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılırken eser, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla sahnelendi.