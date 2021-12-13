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Bakan Ersoy: "2021 yılında sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2021 yılında sinema sektörüne toplamda 94 milyon 797 bin TL destek sağladık. Yine 1 Ekim 2021 tarihine kadar KDV oranını yüzde 1’e indirip, sinema bileti üzerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisini de 31 Mayıs 2022’ye kadar sıfırladık” dedi.

Politika 13.12.2021, 21:33
Bakan Ersoy: "2021 yılında sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2021 yılında sinema sektörüne toplamda 94 milyon 797 bin TL destek sağladık. Yine 1 Ekim 2021 tarihine kadar KDV oranını yüzde 1’e indirip, sinema bileti üzerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisini de 31 Mayıs 2022’ye kadar sıfırladık” dedi.

TBMM Genel Kurulundaki 2022 yılı bütçe görüşmeleri, Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları ve bağlı kuruluşları ile devam ediyor. Genel Kurulda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ne ilişkin olarak, “Bu eser 2 bin 40 kişilik opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, 490 kişilik çok amaçlı salon, 520 metrekarelik müzik platformu ve müzik kayıt stüdyosu, 350 metrekarelik çocuk sanat merkezi, 410 metrekarelik galeri bölümü, 360 metrekarelik 100 koltuk kapasiteli Yeşilçam Sineması, 27 binden fazla kitabı ile kütüphane, açık hava sahneleri, kültür sokağı, kafeleri, restoranları ve idari alanları ile birlikte 96 bin metrekarelik kapalı alana sahip, pandemi sonrası 7 gün 24 saat yaşayacak bir yapı. Sahip olduğu özellikler, alanlar ve son teknoloji sahnesi ile birlikte dünyadaki emsalleri içinde ilk 10 arasında CSO ile birlikte üst sıralarda yerini alan ikinci başyapıtımız oldu” şeklinde konuştu.

Rami Kışlası Kütüphanesi’nin de 30 bin metrekarelik bahçesi ve 38 bin metrekarelik kapalı alanı ile İstanbul’un en büyük, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Renovasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sıra dışı içeriği ve konsepti ile Aralık 2022’de hizmete alındığında her yaş grubuna hitap eden, birçok etkinliği içinde barındıran Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kütüphanesi olacak” dedi.

Pandeminin en çok kültür ve sanat faaliyetlerini etkilediğini ifade eden Ersoy, “Pandemide 40 bin müzisyene 280 milyon TL destek verdik. Bu destekleri kimin alacağına müzik birlikleri karar verdi. Onlardan gelen listenin tamamına ödeme yaptık. Ayrıca 56 müzik projesine 31 milyon destek sağladık. 6 müzik birliğine verilen destek miktarını yüzde 30 oranında artırdık. 27 yıldır süren yevmiyeli sanatçı ve teknik personel sorununu, Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan 3 bin sanat emekçimizi sözleşmeli personel statüsüne getirmek suretiyle pandemiden hemen önce çözerek çok büyük bir mağduriyetin önüne geçtik” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, sinema sektörüne desteklerinin artarak devam ettiğini söyleyerek, “197 sinema projesine toplam 49 milyon 550 bin TL, sinema alanındaki 98 kültürel ve sanatsal etkinliğe toplam 29 milyon 347 bin TL destek sağladık. Ayrıca başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonlarının tamamını kapsayacak şekilde sinema salonu işletmecilerine 15,9 milyon TL destek sağladık. Böylece 2021 yılında sinema sektörüne toplamda 94 milyon 797 bin TL destek sağladık. Yine 1 Ekim 2021 tarihine kadar KDV oranını yüzde 1’e indirip, sinema bileti üzerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisini de 31 Mayıs 2022’ye kadar sıfırladık. Bakanlığımızca sinema sektörüne sağlanacak destekleri 2022 yılında da artırarak devam ettireceğiz” dedi.

"Dünyanın en önemli film, dizi, animasyon ve televizyon program üreticilerini bir araya getirecek ‘Content İstanbul Fuarı’nı 2022 yılında düzenleyeceğiz”

Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

“13 ülkeden 42 filmin yer aldığı ve 100’ün üzerinde sektör temsilcisinin katıldığı ‘Türk Dünyası 1. Sinema Zirvesi’ni de başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük ilgi gören festivalin ikincisini inşallah 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa ilimizde gerçekleştireceğiz. 2023 yılında Azerbaycan, 2024’te Özbekistan ve 2025 yılında Kırgızistan tarafından gerçekleştirilecek olan festival Türk Cumhuriyetleri tarafından sahiplenilmiş ve kalıcı hale gelmiştir. Diğer taraftan bugüne kadar 152 farklı ülkede yaklaşık 600 milyon kişiye ulaşan dizi filmlerimizin gücünü kullanarak, İstanbul’u televizyon içerik pazarının merkezine dönüştürecek dünyanın en önemli film, dizi, animasyon ve televizyon program üreticilerini bir araya getirecek ‘Content İstanbul Fuarı’nı da 2022 yılında düzenleyeceğiz.”

"2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik"

Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, “İran, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çin, Peru, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika ile 9 uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Yeni anlaşmalar için İsviçre ve Sırbistan ile çalışmalar sürdürülmektedir. Tedarikçi ülke ile anlaşma yaparsanız, onlarca sürecek dava süreçlerinden kurtuluyorsunuz. Satın alan ülkeler Türkiye’den çıkan varlıkları almak istemiyorlar. Yine kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik. Bu yıl son olarak çoğunlukla Urartu dönemine ait önemli bronz eserlerden oluşan, Roma dönemine ait 14 altın sikkenin de aralarında yer aldığı 101 adet kültür varlığının Macaristan’dan iadesi sağlanmıştır. Böylece 2002 yılından itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 967’ye yükselmiştir” şeklinde konuştu.

Göbeklitepe ile ilgili olarak Ersoy, “Göbeklitepe olarak bilinen bölgede Karahantepe ve benzer 11 nokta daha tespit etmiş olup, 100 kilometrelik bir alanda toplam 12 noktada kazılara devam ediyoruz. Bu çalışmalara yurt içinden 8 üniversite toplam 12 kurum, yurt dışından ise 5 ülkeden 8 üniversite katılıyor. Türkiye’deki ve dünyadaki en geniş kapsamlı uluslararası kazı programını oluşturduk. Bu kapsamda Şanlıurfa Anadolu Neolitik Çağ Araştırma Merkezi kuruyoruz. Bu bölgede 2022 yılından itibaren 5 yılda 5 milyon toplam ziyaretçi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"2021’de Türkiye’deki ziyaretçi sayısında yüzde 83 artış, 29 milyon turist bekliyoruz"

Turizm konusunda Bakan Ersoy, “2020’de Avrupa yüzde 80 küçülürken, Türkiye’de ziyaretçi sayısı yüzde 68, gelir yüzde 65 azaldı. 2021’de Avrupa’da yüzde 40-60 artış, Türkiye’deki ziyaretçi sayısında yüzde 83 artış, 29 milyon turist, gelirde yüzde 100 artış, 24 milyar dolar bekliyoruz. Kişi başı gelir 2018’de 647 dolar, 2021’de 830 dolardır. Türkiye ekim ayı sonu itibarıyla Akdeniz’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ülke oldu ve tarihinde ilk kez İspanya’yı geçti. Normalde İspanya’nın yüzde 40 gerisinde. Güvenli Turizm Sertifikası’nı ilk ve en etkili uygulayan ülkeyiz. Kasım sonu itibarıyla sertifika almaya hak kazanan toplam tesis sayısı 12 bini geçti” şeklinde konuşu.

Tanıtım faaliyetlerinin artarak devam ettiğini kaydeden Ersoy, “2020’de 14 olan TV reklamlarımızın yayınlandığı ülke sayısını bu yıl 22’ye çıkardık. Dijital reklamlarımızı ise hedeflediğimiz 82 ülkede yayınladık. Ana pazarlarımızın en saygın ve en çok okunan yazılı basın mecralarında da yıl boyunca reklam çalışmaları gerçekleştirdik. 2021 yılında dijital reklamlarımız, hedef kitlenin ilgisine göre seçilen farklı versiyonlarıyla yayınlanmış, kasım ayı itibarıyla 1,6 milyar izlenme ve tıklanma sayısına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 2021 yılı içerisinde düzenlediğimiz 134 etkinlikle toplam 55 ülkeden 2 bin 305 kanaat önderi, gazeteci, basın yayın kuruluşu ve sektör temsilcisi ülkemizin 37 farklı kentinde ağırlandı” ifadelerini kullandı.

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