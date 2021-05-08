Bakan Elvan, Mescid’i Aksa’da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mescid’i Aksa’da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Elvan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Mescid’i Aksa’ya yönelik saldırısını kınıyorum. Kutsallara ve insanlığa, mübarek Ramazan ayında yapılan bu saldırı kabul edilemez. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.