Bakan Dönmez: "Yavuz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz’in derinliklerine doğru dümen kıracak"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz’e doğru yol alacağını bildirdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı’ndan demir alarak Filyos Limanı’na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz’in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun” ifadelerine yer verdi.