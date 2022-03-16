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Bakan Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geleceğin mimar ve mühendisleriyle buluştu.

Politika 16.03.2022, 12:20
Bakan Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geleceğin mimar ve mühendisleriyle buluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Üniversiteli Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 2. Üniversiteli MMG Çalıştayı’nda gençlere hitap etti.

"En güzeli gençliğin enerjisi"

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Dönmez, "Gençlerle bir araya gelmek benim için en büyük enerji kaynağı. Çünkü sizin de sloganınızda dediğiniz gibi ‘Türkiye enerjisini gençlerden alıyor’” diye konuştu.

Enerji kaynaklarının çeşitliliğinden bahseden Dönmez, "Ama bunlardan en güzeli gençliğin enerjisi. Enerjileriniz olmasa tesisleri çalıştırmak ve vatandaşımıza kesintisiz, kalite bir şekilde götürmek mümkün olmaz" dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Dönmez, proje ve fikirlerinin her zaman dile getirip ifade etmelerini söyledi.

"Net sıfır karbon hedefi en önemli konularımızdan biri"

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğuna değinen Dönmez, "Özellikle son yıllarda Milli Enerji ve Maden Politikası ile beraber yeni hedeflerimiz oldu. Bunlardan biri arz güvenliği. Enerjimizi kesintisizi ve kaliteli sağlamak zorundayız. Bir diğer konu ise yerlileştirme. Yerli kaynaklardan azami ölçüde istifade etmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Enerjiyi kullanırken çevreyle uyumlu olmanın zorunluluk hale geldiğine işaret eden Dönmez, iklim değişikliğinin tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer aldığını belirtti. Karbon salınımını azaltmak ve küresel ısınmayı engellemek için bilim insanlarının çalıştığını ifade eden Dönmez, Türkiye’de de bu kapsamda hızlı adımlar atıldığını vurguladı.

Dönmez, enerjinin de karbon salınımında başı çeken sektörlerden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu salınımlarını azaltmamız gerekiyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da 2053’te net sıfır karbon olma hedefini açıklamıştı. Bu bizim en önem verdiğimiz konulardan birisi. Daha çok yenilenebilir kaynakları kullanmak zorundayız."

"Çağın parlayan enerjisi güneş ve rüzgar oldu"

Elektrikli araç sayısının giderek artığına işaret eden Dönmez, "Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, 2030’da Türkiye’de yaklaşık 1 milyon elektrik veya hibrit otomobili yollarımızda göreceğiz. Bunun için alt yapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. İşte yerli otomobilimiz TOGG’un hikayesi buradan başlıyor. Artık daha temiz bir yakıt olan elektriği kullanan aracı kendimiz, bizim mühendislerimizle tasarlıyoruz. Rüzgar ve güneş bu çağın parlayan enerji kaynağıdır" dedi.

"Dünyanın ilk beşinde yer alıyoruz"

Yerli kaynakları kullanmanın öneminin son aylarda yaşanan küresel enerji krizi sonrası daha net anlaşıldığını dile getiren Dönmez, "Burada oyunu değiştirecek olan, yerli kaynaklarımızı sisteme daha fazla girmesini sağlamak. Karadeniz gazının bu açıdan büyük önemi var. Konutlarımızın tüm ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. İnşallah önümüzdeki yıl ilk üretime başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sondaj çalışmalarında çok ciddi tecrübe kazandığını ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu aktaran Dönmez, "İnşallah dördüncü sondaj gemimiz de kısa süre içinde gelecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dünyada bu faaliyetleri yapabilen 5 büyük firma arasına girmiş oldu" ifadelerine yer verdi.

Gençlere araştırmacı yönlerini geliştirmeleri konusunda tavsiyede bulunan Bakan Dönmez, "Artık fırsatlar daha fazla. Yeter ki siz istekli ve arzulu olun. Hükümetimiz ve devletimiz her zaman yanınızda olacak" açıklamasında bulundu. Öte yandan, etkinlikte, MMG Başkanı Bülent Şen de genç mühendis adaylarına bir konuşma yaptı.

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