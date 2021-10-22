Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılması söz konusu değildir”

Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ’ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir” dedi.

Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı Denizli’de gerçekleşti. 150’ye yakın üye belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Son günlerde gündeme gelen Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarına açıklık getiren Bakan Dönmez, kış mevsiminin gelmesiyle enerji üzerine spekülasyonların ortaya atılmaya başladığını söyledi. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarına yönelik enerji yönetiminde bir kriz havası oluşturulmaya çalışıldığını belirten Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz son zamanlarda kış mevsiminin de yaklaşmasıyla enerji üzerine spekülasyonlar ortaya atılmaya başlandı. Özellikle de Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağına dair bazı ithamlar dillendirildi. Daha önce ifade ettik bugün burada bir kez daha tekrarlayalım ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ’ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir" dedi.

Yaklaşan kış öncesi böyle mesnetsiz iddialar ortaya atılarak sanki enerji yönetiminde bir kriz varmış havası oluşturulmak istendiği uyarısında bulunan Dönmez, "Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için adımlarımızı hızlı attık. Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştık. Rusya Devlet Başkanı Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde ilave gaz arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Yine farklı kaynaklardan da gaz temini için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.