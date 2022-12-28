Bakan Dönmez: “Siyasi hezeyanlarla Türkiye’nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Siyasi hezeyanlarla Türkiye’nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, 20 yıldır her alanda kabuğunu kırmaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz de enerji bağımsızlığımız için hayati önem taşıyor. Siyasi hezeyanlarla Türkiye’nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir” ifadelerini kullandı.