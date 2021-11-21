Bakan Dönmez: “KKTC’deki fuel oil santralleri doğal gaz santraline dönüştürülecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile enerji başlığı altında birçok konuda iş birliği içinde olduklarını belirterek, “İlk etapta KKTC’deki fuel oil santrallerinin doğal gaza dönüşümü konusunu değerlendirdik. İnşallah yapılacak projelerle Ada’ya ilk etapta LNG getirilmiş olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dönmez, KKTC ile enerji başlığı altında birçok konuda iş birliği içinde olduklarını dile getirerek, “Kıbrıs’ta enerji başlığı altında birçok konuda iş birliği içindeyiz. Hidrokarbonlardan tutun maden aramalarına, elektrikte arz güvenliğinden elektrik dönüşümüne varıncaya kadar birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Teknik destek sağlıyoruz. Bugün de o konuları tekrar gözden geçirme imkanı bulduk. Özellikle elektrikte dönüşüm artık dünyanın gündeminde. Daha çevreci, daha az fosil yakıt kullanan sistemlere bir gidiş var” dedi.

“KKTC’deki fuel oil santralleri doğal gaz santraline dönüştürülecek”

Paris İklim Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği günden beri her ülkenin kendi karbon sıfır hedeflerini açıkladığını hatırlatan Bakan Dönmez, “Bu ziyaret vesilesiyle Ada’nın böyle bir programı çalışması konusunda da istişare etme imkanı bulduk. İlk etapta oradaki fuel oil santrallerinin doğal gaza dönüşümü konusunu değerlendirdik. İnşallah yapılacak projelerle Ada’ya ilk etapta LNG getirilmiş olacak. Başta bu elektrik üretim santralleri olmak üzere sanayi ve turizm tesislerinin de Ada’nın ihtiyaç duyduğu bu temiz enerji kaynağına kavuşmuş olacak” diye konuştu.

“Önümüzdeki yıllarda Ada’nın arz talep dengesi gözden geçirilerek, uygun yeni üretim tesisleri kurulacak”

Bakan Dönmez, KKTC’deki vatandaşların yerli şekilde elektrikli otomobil ürettikleri bilgisini vererek, “Onu biz de yakından takip ettik. Takdirle izliyoruz. Ada’da da bu tip dönüşümlerin çok daha hızlı olabileceğini düşünüyoruz. Bu da Ada’da elektrik ihtiyacını artıracak demektir. Buna dönük de önümüzdeki yıllarda Ada’nın arz talep dengesini gözden geçirip, ona uygun yeni üretim tesislerinin kurulması dahil olmak üzere şebekede yapılabilecek kapasite artışları olabilir” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık olarak Ada’nın arz güvenliği ile alakalı ihtiyaç duyduğu projelere destek olmaya devam edeceğiz”

KKTC’nin güneş potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, “Şu an 90 megavata gelen potansiyel var. Bunun daha da artırılması konusunda da yine iş birliği çalışmalarını yapabileceğimizi ifade ettik. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak da Ada’nın arz güvenliği ile alakalı ihtiyaç duyduğu projelere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.