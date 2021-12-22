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Bakan Dönmez: “Karabağ’daki alt ve üst yapı çalışmalarına destek verdik ve vermeyi sürdüreceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karabağ’daki alt ve üst yapı çalışmalarına destek verdik ve vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Politika 22.12.2021, 17:31
Bakan Dönmez: “Karabağ’daki alt ve üst yapı çalışmalarına destek verdik ve vermeyi sürdüreceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karabağ’daki alt ve üst yapı çalışmalarına destek verdik ve vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile birlikte 1. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu’na katıldı. Dönmez ve Şahbazov, forumdan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ve Türkiye arasında enerji alanında neler yapılabileceği ve nasıl geliştirebilecekleri konusunda Şahbazov’la sık sık görüştüklerini belirten Dönmez, “Geçtiğimiz yıl bu konuda Türkiye-Azerbaycan Enerji İş Forumu yapılması konusunda mutabık kalmıştık. Bugün hamdolsun Bakü’de ilkini gerçekleştiriyoruz. Sayın dostum Şahbazov’un da ifade ettiği gibi enerji sadece tabii ki hidrokarbonlardan ibaret değil. Orada çok güzel yaşanmışlıklar, deneyimler, ortaklıklar var. Şimdi aynı tecrübeyi enerjinin diğer alanlarına da taşımak için görüş birliğine vardık. Elektrik enerjisi ile alakalı, yenilenebilir enerji ile alakalı. Hamdolsun Azerbaycan yer altı zenginlikleri açısından Cenab-ı Hakk’ın nimetini bol verdiği ülkelerden birisi” dedi.

“Türkiye’nin tecrübelerini paylaşmaya hazırız”

Azerbaycan’ın yerin üstündeki rüzgâr, güneş, su gibi enerjileri de değerlendirmek istediğini vurgulayan Dönmez, “Türkiye’nin de bu konuda uzun yıllardır yaşadığı tecrübeleri, bilgileri var. Biz bu konuları Azerbaycan’ın ilgili kurumlarıyla paylaşmaya hazır olduğunu ifade ettik. Nitekim çalışma grupları, iş grupları bir araya gelerek bu konuda neler yapılabilir bunların başlıklarını tek tek belirlediler ve bir iş planı çerçevesinde de önümüzdeki haftalardan itibaren uygulamaya geçecekler. Bir diğer görüşme de tabii kaynaklar alanında oldu. Değerli mevkidaşım Muhtar Bey’le bugün maden alanında arama ve araştırmalara dönük iş birliği yapılmasına ilişkin bir mutabakat zaptını da imza altına aldık. İnşallah orada da Türkiye kendi tecrübe ve birikimlerini burada gerçekleştirmiş olacak” diye konuştu.

“Karabağ’daki alt ve üst yapı çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğiz”

Karabağ’ın işgalden kurtarılmasından sonra o bölgede yapılmak istenen alt yapı ve üst yapı çalışmalarına Türkiye’nin destek verdiğini ve gelecekte de vereceğini belirten Dönmez, “Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in yeşil enerji dönüşümünü bu bölgeden başlatılması konusundaki vizyoner yaklaşımı son derece mühim. Biz de bize düşeni yerine getirmek arzusundayız. Bu arada tabii gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, gerekse Sayın Aliyev hemen her konuda sıkça bir araya gelerek münasebetleri geliştiriyorlar. Her alanda iş birliği yapma kararlılığındalar. Onların bu azmi ve kararlılığı da başta biz bakanlar olmak üzere tüm kamu ve özel sektörü cesaretlendirmektedir. Ben bir kez daha her iki lidere huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum ve bu güzel organizasyon içinde Azerbaycan enerji bakanına ve heyetine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji alanındaki işbirliği yeni bir boyuta taşındı”

Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji alanındaki iş birliğini yeni bir boyuta taşıdığını belirten Şahbazov, “Bugüne kadar iki ülke arasında petrol, doğalgaz ve petrol kimya alanında uzun yıllar büyük başarılar kazanmış iş birliği mevcuttur. Biz bu alandaki iş birliğimizi bundan sonra da sürdürmek niyetindeyiz. Birinci Enerji Forumu kapsamında petrol, doğal gaz, petrokimya ve aynı zamanda elektrik enerjisi pazarı, yenilebilir enerji, aynı zamanda enerji sektörünün düzenlenmesi, diğer alanlarla ilgili iş birliği konusunda görüşmeler yaptık. Bu alanlarla ilgili bizim oluşturduğumuz 4 çalışma grubu çok geniş çalışmalar gerçekleştirdi. Onların raporlarını dinledik ve çalışma gruplarının raporları bugünkü formun belgelerinde yer aldı. Enerji sektörünün bütün alanlarında kardeş Türkiye ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz ve enerji sektörünün diğer alanlarında da başarılar elde edeceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in temaslarını tamamladıktan sonra Bakü’den ayrılması bekleniyor.

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