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Bakan Dönmez, Isparta’da çalışmaları yerinde inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’da kar yağışı nedeni ile meydana gelen elektrik hatlarındaki kesintilerin onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Politika 07.02.2022, 14:43
Bakan Dönmez, Isparta’da çalışmaları yerinde inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’da kar yağışı nedeni ile meydana gelen elektrik hatlarındaki kesintilerin onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

3 Şubat Perşembe günü son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta’da elektrik hatlarında buzlanmaya bağlı kesintilerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kente gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelen Bakan Dönmez, sorunları yerinde dinleme ve inceleme fırsatı buldu. Bakan Dönmez, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra yıkılan iletişim hatlarını inceledi. Bakan Dönmez, son olarak enerji direklerinde çalışan işçileri de ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’de kente gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Isparta kent merkezinde elektrik arızasının yaşandığı son mahalleye gelen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, 600 personel ile müdahalelerin sürdüğünü ve an itibarıyla il merkezi ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekenin kalmadığını söyledi.

Bakan Dönmez, “Bildiğiniz gibi 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuştu. Neredeyse gün boyu devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne bağlı olarak ciddi hasarlar oluşmuştu. İletken kopmaları gerekse trafo merkezlerimizde benzer şekilde arızalar meydana geldi. Olayların meydana geldiği ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) Isparta’da bulunan bakım onarım ve acil müdahale ekipleri müdahalelere başlamış ancak olayın büyüklüğü karşısında çevre illerden takviye personel ve ekipman sağlanması gerçeklemiştir. Şu anda 600’e yakın personel, 200’e yakın iş makinesi ile çalışma devam ediyor. Sivas, Yozgat, Kastamonu, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Hatay, Adana ve Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere personel çağrıldı. Onların 7 gün 24 saat durmaksızın yaptıkları çalışma sonucu Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibariyle enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son arızanın olduğu yerdeyiz. Fedakarca çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Sayaçların okunup faturalandırıldığı iddialarının aslı yok”

Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluştuğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz merkezdeki işlerini bitirir bitirmez, kırsaldaki köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları gidermiş olacağız. Bu sırada sosyal medyada ciddi bilgi kirlilikleri ile karşılaştık. Özellikle ‘Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor’ şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Bakan Dönmez, teknik personel vatandaş ve basın mensuplarına teşekkür ederek çay ikramında bulundu.

(EA-

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