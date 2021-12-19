banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Eğitme kar tatili arası!
Eğitme kar tatili arası!
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla"
Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Dev derbide dört gol var, kazanan yok

Bakan Dönmez: “Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında yükselen bir ilimiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’ya geldi. Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret eden Bakan Dönmez, ardından Ekonomi Kampüsü’nde Isparta Enerji Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Isparta’nın enerji yatırımları konuşuldu.

Politika 19.12.2021, 15:13
Bakan Dönmez: “Isparta tarım, turizm ve sanayi alanlarında yükselen bir ilimiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’ya geldi. Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret eden Bakan Dönmez, ardından Ekonomi Kampüsü’nde Isparta Enerji Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Isparta’nın enerji yatırımları konuşuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’ya geldi. Bakan Dönmez’in Isparta ziyaretindeki ilk durağı Valilik oldu. Bakan Dönmez’e AK Parti milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz eşlik etti. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından karşılanan Bakan Dönmez, daha sonra Valilik Anı Defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Valiliği ziyareti sonrası Ekonomi Kampüsü’nde düzenlenen Isparta Enerji Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, ilçe belediye başkanları ve enerji sektörünün temsilcileri hazır bulundu. Bakan Dönmez, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Isparta’nın tarım, turizm ve sanayi alanlarında yükselen bir il olduğunu belirten Bakan Dönmez, toplantıda kentteki enerji yatırımlarının ele alındığını söyleyerek, “Dün Burdur’da bugün de Isparta’da enerji ve tabi kaynaklar alanındaki faaliyet, projelerle ilgili olarak geniş çaplı değerlendirmeler yaptık. Yerinde, yerinden çözüm mantığına uygun olarak ilgili kurumların yetkililerini de talimatlandırdık. Isparta bizim için son derece önemli kentlerimizden birisi. Tarım, son yıllarda sanayi ve turizmde de gelişmeler kat eden bir kentimiz. Gülün başkenti burası. Enerji alanında eksikliklerimizin büyük bir kısmını tamamladık. Özellikle kırsal alanda tarımsal faaliyetleri desteklemek adına çiftçilerimizden sulama ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elektrik şebekesini ovalara, tarlalara getirilmesi için bir talep vardı. Onun da elektrik dağıtım şirketi projelendirmesini yapacak. Çiftçilerimiz daha ucuz enerji kaynağı kullanarak tarımsal faaliyetlerini, sulamalarını yapabilecek” ifadelerini kullandı.

İlçelere doğalgaz müjdesi

Bakan Fatih Dönmez, Isparta Enerji Koordinasyon toplantısı sonrası ilçelere doğalgaz müjdesi verdi. Dönmez, “Doğalgazla ilgili olarak da bildiğiniz gibi Isparta, doğalgaz kullanan kentlerimizden birisi. Halihazırda Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yalvaç, Isparta merkezde doğalgaz kullanımı var. Diğer ilçe ve beldelerimizden de doğalgazın getirilmesi yönünde talepler var. İlk etapta Eğirdir ilçemize 2023 yılı gibi planlıyoruz. Şarkikaraağaç ilçemize 2024, diğer belde ve ilçelerimize de takip eden yıllarda doğalgazı getirmek suretiyle doğalgazı yaygınlaştıracağız” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8