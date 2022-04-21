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Bakan Dönmez: “Hedefimiz 2023’de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki doğal gaz çalışmaları ile ilgili önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, “Geçtiğimiz hafta Yavuz sondaj gemimizi kuyubaşı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek üzere Türkali-2 kuyusunda lokasyona ulaşıp, kuyu başı vanasını sağ salim indirdi. Hedefimiz 2023’de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” dedi.

Politika 21.04.2022, 23:34
Bakan Dönmez: “Hedefimiz 2023’de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki doğal gaz çalışmaları ile ilgili önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, “Geçtiğimiz hafta Yavuz sondaj gemimizi kuyubaşı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek üzere Türkali-2 kuyusunda lokasyona ulaşıp, kuyu başı vanasını sağ salim indirdi. Hedefimiz 2023’de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez termal otelde iş insanları ve STK temsilcileri ile buluştu. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, pandemi döneminde hız kesmeden yollarına devam ettiklerini ifade ederek, “Dünyada birçok yatırımın ertelendiği ya da durduğu pandemi dönemindeyse biz hız kesmeden yolumuza devam ettik. 2019’da 3.778 MW, 2020’de 4.944 MW ve 2021’de 4.612 MW’lık ilave kurulu güç yatırımlarımızı hayata geçirdik. Dengeli bir yatırım planıyla yerli ve yenilenebilir enerjinin payını her yıl peyderpey artırdık. Ve bugün bu yatırımlarımızın karşılığını aldığımız bir döneme girdik. 20 yıl önce yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 38,6 iken bugün bu sayı yüzde 54’e ulaştı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar bazında baktığımızda ise toplam kurulu gücümüzün %65’i bu kaynaklardan oluşuyor. Türkiye’nin enerjisini yenilemeye, yenilendikçe de büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz inşallah.” diye konuştu.

"Türkiye’nin geleceğine inşallah güzel bir miras bırakacağız"

Petrol ve doğal gazdan nükleere, yenilenebilir enerjiden madenciliğe kadar enerjinin her alanında ciddi bir hareketliliğin yaşandığını kaydeden Dönmez, “Yatırımlarımızı, projelerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Karadeniz gazının 2023’e yetişmesi için de büyük bir gayret içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta Yavuz sondaj gemimizi kuyubaşı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek üzere Türkali-2 kuyusuna uğurlamıştık. Gemimiz lokasyonuna ulaşıp, kuyu başı vanasını sağ salim indirdi. Böylece Yavuz’un da göreve başlamasıyla, ilk defa 3 gemimizle aynı anda Karadeniz’deki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavuz, Türkali-2’den sonra diğer kuyulara da geçerek üst tamamlama olarak adlandırdığımız aynı işlemleri orada da tekrarlayacak. Bu sürecin ardından boru hattını açtığımız kuyulara bağlayacağız. Hedefimiz 2023. Hedefimiz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yerli gazımızı milletimizle buluşturmak inşallah. 2 hafta önce sahadaydık. Orada kelimenin tam anlamıyla harıl harıl, gece gündüz çalışan bir ekip var. Motivasyonları yüksek, inançları tam. Türkiye’nin geleceğine inşallah güzel bir miras bırakacağız” dedi.

"Büyük bir enerjiyle 2023’e hazırlanıyoruz"

Bor madenini cevher olarak değerlendiren Bakan Dönmez, “Yüksek teknolojiyle işleyerek uç ürün haline getirecek ilk yatırımımız Bor Karbür Tesisimizde sona yaklaşıyoruz. 2022 yılı içinde tesisimizi tamamlanıp performans testlerine başlayacağız inşallah. Öte yandan Ferrobor Üretim Tesisimizin temelini 2022’de atıyoruz. Lityum Karbonat Üretim Tesisimizin kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 yılı sonunda tamamlayacağız. Nadir Toprak Oksitleri Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisimizin pilot tesis kurulumunu 2023’te hayata geçireceğiz inşallah. Büyük bir enerjiyle 2023’e hazırlanıyoruz. Türkiye’nin enerjisi yükseltecek bütün projelerimiz, memleketin dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı bu projelerle ete kemiğe bürünüyor. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek hamlelerin büyük ve güçlü Türkiye’nin en büyük teminatı olduğunun farkındayız. Daha gidecek uzun bir yolumuz var. Biliyoruz. Bu uğurda milletimizin bize verdiği emaneti daha da yukarılara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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