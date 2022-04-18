Bakan Dönmez hava muhalefeti nedeniyle Ordu’daki programa katılamadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in uçağı hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapamadı. Yaklaşık 40 dakika havada kalan uçak pisti pas geçerken, Bakan Dönmez programa telekonferans yoluyla katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli programlara katılmak üzere İstanbul’dan uçakla Ordu’ya gelmek üzere hareket etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapamayan uçak, yaklaşık 40 dakika havada tur attıktan sonra pisti pas geçerek Ankara’ya hareket etti. Bakan Dönmez, katılım sağlayamadığı Ordu Valiliği’nin şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlediği iftar programına telekonferans yoluyla katıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri ile görüştükten sonra şehit yakınları ve gazilerle de konuşan Bakan Dönmez, katılım sağlayamadığı programların telafisini yapacaklarını kaydetti.

Bakan Dönmez’in Ordu programı çerçevesinde Ordu Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edeceği, şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına katılacağı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edeceği öğrenildi.