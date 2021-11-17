Bakan Dönmez: “Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından 4. sondaj gemimiz de filomuza katılıyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından 4. sondaj gemisinin filoya katıldığını belirtti.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından 4. sondaj gemimiz de filomuza katılıyor. Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez’in paylaşımında yer alan infografiğe göre 4. sondaj gemisi 238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Maksimum sondaj derinliği 12 kilometre olan geminin maksimum operasyon derinliği ise 3 bin 600 metre. Kule yüksekliği 104 metre olan geminin mürettebat kapasitesi ise 200 kişi. Gemi ayrıca aktif konumlandırma sistemi, çift kule ve iki adet ekstra güvenli sönme önleyici kontrolü sistemi ve her iki kulesinde dalga sönümleme amaçlı CMC sistemi ile donatıldı.