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Bakan Dönmez: “Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı” dedi.
Politika 25.12.2021, 05:45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor” ifadelerine yer verdi.