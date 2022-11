Bakan Dönmez doğal gaza kavuşan ailenin sevincine ortak oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin en ağır şekilde hissedildiği Kastamonu’nun

Bozkurt ilçesinde evlerine doğal gaz bağlanan aileyi ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın ile bağlandığı törenle doğal gaz verildi. Bozkurt ilçesinde doğal gaz meşalesinin yakıldığı törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törene katılan vatandaşlara yemek ikram etti. Bakan Dönmez, daha sonra evine doğal gaz bağlanan Eraslan ailesini ziyaret etti. Bakan Dönmez, sevinçlerine ortak olduğu aile ile birlikte çay içti. Aileyle bir süre sohbet ederek deneyimlerini dinleyen Bakan Dönmez, daha sonra evden ayrıldı.

“Doğal gazımız olduğu için tüpümüz bitecek derdimiz artık yok”

Bakan Dönmez’in evlerini ziyaret etmelerinden ve doğal gaza kavuşmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Yıldız Erarslan, “11 Ağustos bizler için çok acı bir gündü. Kızım, oğlum, annem ve babam başka yerlerdeydi. Maalesef annem ve babamı kaybettim. Dükkanımızda çalışan işçimizi kaybettik. Bizim için çok zor bir süreçti. Kızımın kaldığı binayı su bastı, üst kata çıkarak kurtuldu. Oğlum evde kaldı, ona ulaşmakta zorlandık. Bizim için çok zordu. Tarifi olmayan şeyler. Bizim için iyi olan tarafı ise Cumhurbaşkanımız geldiği zaman doğal gaz sözü vermesiydi. Biz de şu an onun keyfini yaşıyoruz. Doğal gaz geldi. İlk doğal gaz gelen binalardan birisi bizim binamız. Şu anda onun sıcaklığını, rahatlığını yaşıyoruz. Allah razı olsun bakanımız da geldi. Sohbet ettik, çayımızı içti. Doğal gazın gelmesi bizim için çok büyük tasarruf olacak. Doğalgazdan, katı yakıttan tasarruf edebileceğiz. Evimiz her daim sıcak. İstediğimiz her zaman kullanabiliyoruz. Doğal gazımız olduğu için tüpümüz bitecek derdimiz artık yok. Cumhurbaşkanımıza doğal gazın buraya gelmesine vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.