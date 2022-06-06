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Bakan Dönmez: “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos’a doğru yol aldı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yaparak Filyos’a doğru yol aldı” dedi.

Politika 06.06.2022, 00:24
Bakan Dönmez: “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos’a doğru yol aldı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yaparak Filyos’a doğru yol aldı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yaparak Filyos’a doğru yol aldı” ifadelerini kullandı.

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