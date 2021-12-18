Bakan Dönmez: “Can kaybımız yok, 22 madencimiz hafif yaralı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı” dedi.

İzmir’in Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde meydana gelen göçük hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Kınık’taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı” dedi.