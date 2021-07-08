Bakan Dönmez Bilecik’ten muhalefete yüklendi, "Laf çok, icraat sıfır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hizmette durmadan devam edeceklerini belirterek, "Diğerleri gibi yalan, iftira üzerine bir siyaset kurgulamayacağız. İş lafa gelince, yalan yanlış bir sürü söylemlerle milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar, ama icraata gelince sıfır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir takım ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılma üzere Bilecik’e geldi. Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli ilk olarak Bilecik Valiliğini ziyareti ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına geçti. Burada bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 20 yılda 2 milyar lira civarında bir yatırım hizmeti almış bir ilimiz, bizim alanla alakalı olarak söylüyorum. Bu az bir rakam değil, yani enerji başta olmak üzere madencilik sektörleri başta olmak üzere, ciddi bir yatırım yapmışız. Kendi alanımızla alakalı olarak en belirgin hizmetlerden birisi doğalgazımız. Hamdolsun Bilecik’te dâhil olmak üzere 81 ilin tamamına doğalgaz götürdük. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşhur bir sözü var, ’Batıda ne varsa Doğuda olacak, Kuzeyde ne varsa Güneyde o olacak’. Biz de o kapsamda, 7/24 durmadan koşarak hizmetimize devam ediyoruz. Meşhur bir sözde ’Aşk ile koşan yorulmazmış’ diyerek, biz de yorulmuyoruz inşallah" dedi.

" Bizim birinci görevimiz, vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyeti"

Türkiye’de önlerinde büyük imtihanlar olduğunu anlatan Bakan Dönmez, "İlk imtihanımız 2023’ünün Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçim olacak. Hemen takip eden bir yıl içerisinde de yerel seçimler olacak. Dolayısıyla bir seçim maratonuna doğru hızlıca yaklaşıyoruz. Daha önceki seçimlerde almış olduğumuz sonuçları kendi içimizde değerlendireceğiz. Eksik, fazla ne yapmışız not etmemiz gerekiyor. Daha iyi yapabilmek için çalışmak gerekiyor. Ben sık sık söylüyorum, Bizim birinci görevimiz, vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyeti. Şimdi bunu özel sektör müşteri memnuniyeti olarak adlandırıyor. Biz kamu çalışanları olarak, vatandaş memnuniyeti diye biliyoruz yani kamu hizmetlerinde, vatandaşımızın duymuş olduğu memnuniyeti tanımlamak için. Ama genelde herhalde şunu desek, kamu özel ayrımı yapmaksızın, bu coğrafyada yaşayan insanları mutlu etmek için çalışıyoruz, desek herhalde en doğrusu bu olur. Onun için de Türkiye genelinde yapılan mutluluk anketlerini yakından takip etmek lazım. İlimiz kaçıncı sırada, niye mutlu niye mutsuz, bunlara da bakmak lazım. Genellikle Bilecik, Türkiye ortalamasının biraz üzerinde, bu güzel, sevindirici. Ama ilk sıralarda da olabilirdi, ona da bakmak lazım. Mutlulukla alakalı 3 şey üzerinde durulur, niçin mutlusun sorusunun cevabı. 1’incisi sağlık, eğer sağlıklıysa bir insan kendini mutlu hissediyor. İkinci neden sevgi, yani sevmek ya da sevilmek. 3’üncü neden bakın hala ekonomik nedenler yok, 3 neden de başarı, bir insan kendini başarılı görmüşse, mutlu hissediyor" dedi.

"Pandemi döneminde biz hiçbir hastamızı hastanemizin kapısından çevirmedik"

Bakan Dönmez, konuşmasının devamında, "Gelişmiş denen ülkelerle kıyasladığımızda, hamdolsun biz hiçbir hastamızı hastanemizin kapısından çevirmedik. Hepsine müdahale ettik. Hastaneye müracaat edenler veya vaka ve ölüm oranlarına baktığımızda da yine dünyada görece çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bilecik’te de tam pandemi öncesi yeni hastanemizin devreye girmesi de o açıdan şans diyebiliriz. Bu süreci o anlamda daha rahat atlatmış olduk. Tabi kontrollü bir normalleşme içerisindeyiz. Gönül ister ki, daha hızlı bir şekilde bu beladan kurtulalım ve bu maskelerin arkasından değil, yüz yüze görüşebilirim, daha sık bir araya gelebilirim. Herkes gibi bizler de özledik. İnşallah ben bu aşılama süreci ile birlikte, bu sürecin çok daha hızlı bir şekilde atlatılacağı kanaatindeyim" dedi.

"İş lafa gelince milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar, ama icraata gelince sıfır"

Bakan Dönmez son olarak, "Biz hizmet ve siyasete devam edeceğiz, diğerleri gibi yalan, iftira üzerine bir siyaset kurgulamayacağız. Nitekim muhalefetten almış olduğumuz belediyelerde, başkanlarımızın ortaya koymuş olduğu performans, orada yaşayan hemşerilerimiz ve kentlilerimizin takdirini kazanmış durumda. Tam tersine, bizden muhalefete geçen yerlerde şunu görüyoruz, bırakın yeni bir işe, yatırıma, hizmete başlayıp bitirmeyi, mevcut bıraktıklarımızı korumaktan ve onları yönetmekten aciz durumdalar. Bunu Türkiye’nin hemen her yerinde görebilirsiniz. Muhalefetin bu anlamda yerel yönetimlerde, yönetememe sorunu var. İş lafa gelince, yalan yanlış bir sürü söylemlerle milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar, ama icraata gelince sıfır. İnşallah önümüzdeki dönemde, kalan 2 yıllık süreyi çok iyi değerlendirmek suretiyle, bir seçimi daha galibiyet ve zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Burada tabi ki, il yönetimine, mahalle başkanlarına varıncaya kadar, sandık müşahitlerine varıncaya kadar, büyük görevler düşüyor" dedi.