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Bakan Dönmez: "Aradan çok fazla süre geçmesine rağmen artık kapasitenin artırılması konusunu bugün tartıştık, görüştük”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8. Bakanlar Toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TANAP’ın da içinde bulunduğu Güney Gaz Koridoru Projesi’nin kapasitesinin 31 milyar metreküp olarak planlandığını belirterek, “Aradan çok fazla süre geçmesine rağmen artık kapasitenin artırılması konusunu bugün tartıştık, görüştük” dedi.

Politika 05.02.2022, 11:44
Bakan Dönmez: "Aradan çok fazla süre geçmesine rağmen artık kapasitenin artırılması konusunu bugün tartıştık, görüştük”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8. Bakanlar Toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TANAP’ın da içinde bulunduğu Güney Gaz Koridoru Projesi’nin kapasitesinin 31 milyar metreküp olarak planlandığını belirterek, “Aradan çok fazla süre geçmesine rağmen artık kapasitenin artırılması konusunu bugün tartıştık, görüştük” dedi.

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8. Bakanlar Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi. Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güney Gaz Koridoru paydaş ülkeleri ve yatırımcılarıyla birlikte bir danışma toplantısı gerçekleştirildiğini belirten Bakanı Fatih Dönmez, “Sayın Aliyev’in açılış konuşmasıyla başladı ve sonrasında da daveti ülkelerin bakanları ilgilileri, yetkilileri ile birlikte projenin geleceğine dönük bir çok değerlendirme söz konusu oldu. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) hakikaten çok hızlı adım atılmış ve hayata geçirilmiş önemli projeler birisi. Sadece ülkemizin arz güvenliği açısından değil, Avrupa başta olmak üzere bölge ülkelerinin arz güvenliğine de katkı sağlayan büyük projelerden birisi. Şu anda 16 milyar metreküplük yıllık bir akış söz konusu. Bunun 6 milyar metreküplük kısmını Türkiye’de kullanıyoruz, kalan 10 milyar metreküplük kısmı da Avrupa’ya, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’ya gidiyor biliyorsunuz. Çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, biliyorsunuz 2018’de birinci fazını devreye aldık. Eskişehir’deki akışı sağlamıştık. 2019’da Edirne’de bu gazı teslim ettik. 2020’de de İtalya’ya ulaşmış oldu. 2-3 sene içerisinde büyük bir projeyi hayata geçirmiş olduk” dedi.

“Kapasitenin arttırılması konusunu bugün tartıştık”

TANAP’ın da içinde bulunduğu Güney Gaz Koridoru Projesi’nin kapasitesinin 31 milyar metreküp olarak planlandığını vurgulayan Bakan Dönmez, “Aradan çok fazla süre geçmesine rağmen artık kapasitenin artırılması konusunu bugün tartıştık, konuştuk. Boru hattı dizayn edilirken, projelendirirken yıllık 31 milyar metreküp olarak planlanmıştı. İlerideki arz ve talebe göre bu artış yapılacaktı. Ama çok kısa bir süre içerisinde belki de fazla bir süre beklemeden boru hattının dizayn edildiği, projelendirildiği kapasiteye çıkacağı günleri de belki de birlikte göreceğiz. Sayın Aliyev de Sayın Şahbazov, Azerbaycan Enerji Bakanı da bugünkü konuşmalarında özellikle upstream tarafında yani arama, üretim tarafında yatırımlara hız verdiklerini ve bu hattı besleyecek yeteri kadar gazı çok kısa süre içerisinde sisteme basabileceklerini ifade ettiler" diye konuştu. Dönmez, "Biz de bu kapasite artışını desteklediğimizi ülke olarak ifade ettik. Diğer ülkelerden, Avrupa’dan da benzeri talepler var. İnşallah Avrupa’ya yeni bir kapasite TANAP üzerinden gerçekleşmiş olacak. Tabi TANAP sadece Azerbaycan gazını değil, belki bundan sonra bölgedeki diğer kaynakların, diğer ülkelerin doğalgaz kaynağını da belki Avrupa’ya taşıma imkanına sahip olacak. Nitekim bugün Azerbaycan Enerji Bakanı, Türkmenistan’la ortak geliştirmeyi planladıkları ’dostluk’ gaz sahasında da üretime geçmeyi planladıklarını da söyledi" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, "Bizim de Türkmenistan’la aramızda uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var ve bir anlaşmamız var, doğalgaz anlaşmamız. Ama uygun bir güzergah, boru hattı, rota bulunamadığı için bugüne kadar gelmemişti. Belki önümüzdeki yıllarda bu projeler de hayata geçtiğinde yani Hazar geçişli bir proje de hayata geçtiğinde yeni bir kaynağa daha bölge ülkeleri kavuşmuş olacak. Ben bu vesileyle dost ve kardeş Azerbaycan hükümetine bu güzel organizasyondan dolayı tekrar tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı olumlu geçti

Ziyareti kapmasında ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Dönmez, “Avrupa Birliği Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Sayın Simson‘la bir görüşmemiz oldu. Bulgaristan Enerji Bakanıyla bir görüşmemiz oldu. Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanıyla bir görüşmemiz oldu. Yine yatırımcı firmalarla, yetkilileri ile de burada görüşme imkanları bulduk. Oldukça olumlu geçti diyebilirim zirve” ifadelerini kullandı.

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