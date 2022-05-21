Bakan Derya Yanık: “Lisede öğrendiklerim hayatımı şekillendirmeme etki etti”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “En yakın arkadaşlıklarım Adana Anadolu Lisesi döneminden. Burada öğrendiklerim gerçekten hayatımı şekillendirmekte de etkisi olmuştur” dedi.

Bakan Yanık, 1990 yılında mezun olduğu Adana Anadolu Lisesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘Kebap Günü’ne katıldı.

İlk olarak mezunlarla görüşen ve okulu gezen Bakan Yanık, öğretmenlerden okul hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Adana Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Yanarateş, Adana Anadolu Lisesi’nin öneminden bahsetti.

“Adana Anadolu Lisesi hayatında önemli bir yer tutuyor”

Daha sonra konuşan Bakan Derya Yanık, lise döneminde birçok kez kürsüye çıktığını söyledi. Yanık, “Hala burada çok kıymetli, çok sevgili öğretmenlerimizle bir arada olmak, yeni öğretmenlerimizle ve kardeşlerimizle tanışmaktan çok mutluluk duyuyorum. Adana Anadolu Lisesi hepimizin hayatında önemli bir yer tutuyordur. Buradan mezun olan herkesin hayatında hiç azımsayamayacağı kadar etkisi vardır. Benimde hayatımda kıymetli bir yeri vardır. En yakın arkadaşlıklarım Adana Anadolu Lisesi döneminden. Burada öğrendiklerim gerçekten hayatımı şekillendirmekte de etkisi olmuştur” diye konuştu.

“Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum”

Lise yıllarında öğrendiği bilgi ve birikimlerin öneminden bahseden Bakan Yanık, “Arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu, birbirimize saygı duymayı, tartışma kültürünü burada öğrendik. Birçok konuyu öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla tartışır, konuşur ama bunu çok saygı çerçevesinde yapardık. Dolayısıyla bu sonraki hayatımızı da etkiledi. Önemli unsurlar olarak hayatımızda yer etti. Adana Anadolu Lisesi’nde kültür sanat, spor ve birçok faaliyette ayrı ayrı yer alan, Türkiye çapında öne çıkan arkadaşlarımız hep oldu ve bundan sonra da olacak. Biz burada hem eğitim hem de kişisel gelişim anlamında çok önemli katkıları alarak devam ettik. Ben bugün burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, kebap yedi.