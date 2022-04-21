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Bakan Derya Yanık: "İnsan doğasına uygun mekanlarda hizmet sunmayı önceliyoruz"

Zonguldak’ta huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İnsan doğasına uygun mekanlarda hizmet sunmayı önceliyor ve kurumlarımızı bu şekilde dönüştürüyor, geliştiriyoruz" dedi.

Politika 21.04.2022, 20:33
Bakan Derya Yanık: "İnsan doğasına uygun mekanlarda hizmet sunmayı önceliyoruz"

Zonguldak’ta huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İnsan doğasına uygun mekanlarda hizmet sunmayı önceliyor ve kurumlarımızı bu şekilde dönüştürüyor, geliştiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak ziyaretini Merkez Huzurevi ile devam ettirdi. Burada huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden Bakan Derya Yanık, iftar programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Derya Yanık, Zonguldak’ın Türkiye tarihinde seçkin bir il olduğuna dikkat çekti. Bakanlığın hiçbir vatandaşın maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmaması için Zonguldak’ta da 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade eden Bakan Derya Yanık şöyle devam etti:

“Bugün siz büyüklerimizle birlikte olup bu iftar sofrasını sizinle paylaşmak bizim için çok anlamlı, çok özel ve değerli. Geçmişten bugüne taşıdığımız ve özenle sahip çıktığımız tüm değerlerimizin yaşamasında en büyük payın sahibi kuşkusuz siz kıymetli büyüklerimizsiniz. Sizlerin rehberliğinde geleceğimizi şekillendirmek bizler için çok önemli olsa da aslında sizler bugünümüzü borçlu olduğumuz büyüklerimizsiniz. Bunun bilincinde ve idrakinde olarak sizlerin rahatı ve huzuru için çalışıyor, sizlere hizmet edebilmeyi bir görev sorumluluğundan ziyade bir mutluluk vesilesi, bir dua vesilesi olarak görüyoruz. Sizin duanız bizim motivasyon, çalışma sebebimiz. Zonguldak, ülkemizin tarihinde müstesna yeri olan bir ilimizdir. Cumhuriyet’in ilanından sonra il olan ilk şehrimizdir. Denebilir ki, Zonguldak ülkemizdeki her haneye ve şahsa bir şekilde dokunmuştur. Kışın sıcak evlerimizde, sobanın etrafında, ailece hem ısınıp hem de kestane pişirerek hoşça vakitler geçirebildiysek bu, madenlerde zor koşullar altında çalışan emekçi büyüklerimizin, helal kazancı sayesinde. Bugün sobalar pek bulunmasa da emek baki. Bakanlığımız, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devletimizin şefkat eli aynı zamanda. Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Zonguldak’ta da 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü biz büyük bir aileyiz.”

“Zonguldak’ta 1,6 milyar TL sosyal kaynak aktardık”

Bakanlığın Zonguldak’taki hizmetlerini sıralayan Derya Yanık, 2003-2022 yılları arasındaki 19 yıllık dönemde kente 1,6 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktardıklarını ifade etti. AK Parti hükumetlerinin her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olmaya devam ettiğini belirten Bakan Yanık şöyle dedi:

“Bakanlığımız birey, aile ve toplum refahını artırmak çerçevesinde, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere, tüm toplumu kapsayan bir anlayışla, tüm illerimizde ve ilçelerimizde sosyal hizmetler ve sosyal yardım çalışmalarını devam ettirmektedir. Sadece sosyal yardımlar bağlamında Zonguldak ilimize 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 1,6 milyar TL sosyal yardım kaynağı aktarmışız. Sosyal hizmetlerin, sosyal destek ve teşviklerin dışında sosyal yardımlarımız ülkemizde üretilen refahın ihtiyaçlar doğrultusunda paylaşılması anlamına gelmekte ve sosyal refahı daha geniş kesimlerin paylaşmasını, ona erişmesini hedeflemektedir. Bu bazen süreklidir, bazen kısa sürelidir ama AK Parti hükümetleri az ya da çok her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olmaya devam etmiştir ve bundan sonra da devam edecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, faaliyetlerimizi yedi ana başlıkta devam ettirmekteyiz. Bu hizmetler, aile ve toplum hizmetleri, çocuk hizmetleri, kadın hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, şehit yakınları ve gazilerimize hizmetler, sosyal yardımlar ve yatırımlar olarak kendi içinde ayrılıyor. Zonguldak ilimizde de il müdürlüğümüz, 5 Sosyal Hizmet Merkezimiz ve 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla bu 7 başlıkta hizmetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara kurumsal bakım ve koruma hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetleri hane hane gezerek kendi tespitlerimize göre yaptığımız gibi başvuru yöntemiyle de değerlendiriyoruz. 2017 yılından bu zamana Zonguldak ilimizde 22 meslek elemanı ile yaklaşık 17 bin haneyi ziyaret ettik. Engelliler ve yaşlılarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri geliştiriyoruz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın sorunlarına kapsamlı çözümler üretiyoruz. Engellerin kalktığı bir toplum olma vizyonuyla hareket etmekte, yaşlı haklarının güçlendirilmesi ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı, Devrek’te 1 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 65 engelli bireye hizmet sunuyoruz. Bunun dışında ruhsatlandırılması, finansmanı ve denetimi Bakanlığımızca sağlanan 2 Özel Engelli Bakım Merkezinde de hizmet alan 139 engelli vatandaşımız bulunuyor. Yine Zonguldak’ta Bakanlığımıza bağlı 4 Huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 192 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Bugün de bu merkezlerden birinde sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu bu vesileyle tekrar belirteyim.”

“Bakanlık olarak sosyal hizmetlerde ana prensibimiz aile odaklı hizmet sağlamak”

Aile odaklı hizmet sağlamayı prensibinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Bakan Yanık, “Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda bireylerin rahat ve huzurla yerleşebilecekleri, insan doğasına uygun mekanlarda hizmet sunmayı önceliyor ve kurumlarımızı bu şekilde dönüştürüyor, geliştiriyoruz. Aile odaklı sistemde ise, evde bakım yardımı, engelli ve yaşlı aylığı, sosyal ekonomik destek, şartlı eğitim yardımı, ücretsiz seyahat hakkı gibi birçok başlıkta yardım programları geliştirdik ve bu hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Zonguldak iline ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 2022 yılında 94 bin TL gelir desteği ödemesi yaptık. Evde Bakım Yardımından 5 bin 747 kişi halihazırda Zonguldak da faydalanıyor. 2006 yılından beri Zonguldak halkına bu kapsamda 732 milyonun üzerinde kaynak aktardık. Zonguldak’ta 2022 Ocak-Şubat döneminde bin 29 yaşlımıza 2,2 milyon TL, 4 bin 523 engelli ve engelli yakınımıza 9,2 milyon TL yardım yapılmıştır” şeklinde sözlerini tamamladı.

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