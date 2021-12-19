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Bakan Derya Yanık: “510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla toplamda 39 bin kişiye ulaştık. Ayrıca, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik. Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağlayacak” dedi.

Politika 19.12.2021, 12:17
Bakan Derya Yanık: “510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla toplamda 39 bin kişiye ulaştık. Ayrıca, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik. Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağlayacak” dedi.

Kooperatiflerin bütün dünyada istihdamı arttıran ve ekonomileri büyüten büyük bir etkisi olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Dünya genelinde etkili bir istihdam mekanizması olan kooperatifler Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor. Kadınlar, kooperatif faaliyetleriyle, kendi işini kurmak için önemli fırsatlar yakalıyor. Biz de Bakanlık olarak kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“‘Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları’ oluşturduk”

Bakan Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında ‘Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi’ hedefine yer verildiğini hatırlatarak, “Bakanlık olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği sağlayarak ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’nü yürürlüğe koyduk. 81 ilimizde ‘Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları’ oluşturarak yıllık faaliyet planları hazırlayıp uyguluyoruz. Faaliyet planlarında; atölye çalışmaları ve seminerlere yer verdik, kooperatif ziyaretleri ile bilgi, deneyim paylaşımını ve görüş alışverişlerini sağladık” şeklinde konuştu.

Üçlü Protokolde yer alan hedefler ve Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları kapsamında bölgesel buluşmalar gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Bakan Yanık, bu buluşmalarla kadın kooperatifleri arasında iletişimi geliştirmeyi, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalıklarını arttırmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

“10 bölgesel buluşma ile 3 binden fazla kişiye ulaştık”

Bakan Derya Yanık, “Gerçekleştirdiğimiz 10 bölgesel buluşma ile 3 binden fazla kişiye ulaştık. Ayrıca kadınlara kooperatifçilik konusunda yol gösterecek, rehber niteliğinde broşürler hazırlayarak 81 ilimize dağıttık. Bugüne kadar 810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen faaliyetlerle toplamda 39 bin kişiye ulaştık. Ayrıca, 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Yanık, proje ile kadınların işgücüne katılımının arttırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatiflerini teşvik etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

“Kooperatifçilik, kanunda yapılan ilave düzenlemelerle yapısal bir gelişim fırsatı yakaladı”

Öte yandan, kooperatifçiliğin, eylem planları ve protokollerin ötesinde kanunda yapılan ilave düzenlemelerle de yapısal bir değişiklik ve gelişim fırsatı yakaladığını vurgulayan Bakan Derya Yanık, “26 Ekim tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, kadın ve engelli kooperatiflerine özel kolaylıklar sağlanarak kuruluş ve faaliyet aşamalarında ödenen tescil ve ilan ücretleri, ticaret odasına ödenen kayıt ücretleri, yıllık ve munzam aidat ödemeleri kaldırılmıştır. Bu muafiyetlerin kadınların başlangıç aşamasında yaşadıkları finansal sorunların çözümüne katkı sağlayacağına ve kadın kooperatiflerinin gelişimini destekleyeceğine inanıyorum” dedi.

Bakan Yanık, “Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağlayacak” şeklinde konuştu.

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