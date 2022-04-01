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Bakan Çavuşoğlu’ndan Ukrayna’daki tahliyelere ilişkin açıklama: “Toplam 87 vatandaşımız var”

Dışişerli Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mariupol’da sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Ukrayna’da toplam farklı yerlerinde 87 vatandaşımız var, refakatçileri ile yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var. İstanbul’da anlamlı bir ilerleme var, bunun devam etmesi gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Temaslarımızı ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz” dedi.

Politika 01.04.2022, 12:52 01.04.2022, 13:20
Bakan Çavuşoğlu’ndan Ukrayna’daki tahliyelere ilişkin açıklama: “Toplam 87 vatandaşımız var”

Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Latin Amerika turu gerçekleştirmeyi planladığını ve bu çerçevede Kolombiya’yı da ziyaret edeceğini belirten, “Kolombiya bizim için çok büyük bir ortak. Kolombiya bölgede en büyük ikinci ticaret ortağımız. Ticaret hacmimizi 5 milyon dolara ulaştırma potansiyelimiz var. Kolombiya ve Türkiye en çok mülteciye ev sahipliği yapan iki ülke. Önümüzdeki dönemde mülteciler ile ilgili ne yapabiliriz, BM’de ne yapabiliriz, özellikle külfet paylaşımı ile ilgili birlikte çalışmalar yapmamız gerekiyor, göçmenlerin gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri konusunda neler yapılabilir diye fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi işbirliği için önemli bir alan. TİKA, Kolombiya’nın kalkınmasına ve ilişkilerimizin daha da güçlenmesine katkı sağlıyor. TİKA Kolombiya’da 150 projeyi hayata geçirmiş. Ayrıca çeşitli bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna’daki durumu ele aldık. Ukrayna’daki savaş sadece bölgemizi değil Kolombiya’yı, dünyadaki enerji arzını da etkiledi” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin liderliğini tebrik etmek gerekiyor”

Bakan Ramirez ise pandemiden kaynaklı şu anda dünyada bir belirsizliğin hakim olduğunun altını çizerek, “İklim değişikliği ve insanlığın karşı karşıya olduğu belirsizlikler söz konusu. (Rusya-Ukrayna savaşı) Cezalandırmak, ayıplamak, kınamak yeterli değil, bir çözüm bulunması için çalışılması gerekiyor. Daha hazla hayat kayıplarının önüne geçilmesi için. Türkiye’nin bu anlamdaki liderliğini tebrik etmek gerekiyor. Savaş bitsin diye bir aracılık rolünü üstlendiği için tebrik etmeli. BM konusunda pek çok konuda fikir birliğimiz var. Terörizme karşı radikal bir konumlanmaya sahip olmamız gerektiği gibi, uyuşturucu trafiğine bağlı olan gruplara karşı da böyle bir duruşumuz olmalı, bu Kolombiya’yı çok etkilene bir konu. Karşılıklı işbirliği yapmamız gerekir. Çavuşoğlu’nun 27 Nisan’da Kolombiya’ya gerçekleştireceğiz ziyaret için çok heyecanlıyız” açıklamasında bulundu.

“Toplam 87 vatandaşımız var”

Ortak açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Mariupol’da insani amaçlı ’sessizlik rejimi ’ne ilişkin, “Mariupol sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçları le katılan vatandaşlarımız da çıktı, başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında vatandaşımız var” ifadelerini kullandı.

Otobüslerin şehir dışında beklediğini ve sahadaki güvenlik şartları bakımından bu otobüsler ile vatandaşların tahliye edileceğini bildiren Çavuşoğlu, “Çok sayıda sivil var, yaralılar var, bunların da buradan çıkarılması lazım, bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Toplamda Ukrayna’da 87 vatandaşımız var, refakatçileri ile yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var. İstanbul’da anlamlı bir ilerleme var, bunun devam etmesi gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Temaslarımızı ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir taraftan biz belanlar ve müzakere heyetleri ile görüşüyoruz, Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşüyor. Putin ile de bir telefon görüşmesini Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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