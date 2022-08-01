Bakan Çavuşoğlu’ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: "Sürecin sorunsuz devam etmesini diliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının sevkiyatı hakkında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.