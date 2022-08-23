Bakan Çavuşoğlu’ndan Suriye ile diyalog açıklaması: “Teröristlerden temizlenmesi şart”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Diyalog için şart olmaz ama diyaloğun ya da bu görüşmelerin amacını özetledim. Ülkenin teröristlerden temizlenmesi lazım” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Türkiye ve Suriye’nin istihbarat örgütleri arasında bir diyalogun olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Benim kısa süreli ayaküstü bir sohbetim oldu ama öyle ayarlanmış bir görüşme değil. Suriye’nin istikrarı ve barışı tam olarak tesis edilmesi gerekiyor. Bu yöndeyse Astana Formatı’nda bir masanın etrafındayız. Aynı şekilde Anayasa Komisyonu Toplantısı’nda biz de varız. Bu tür temaslar oluyor. Sonuçta Suriye’de kalıcı bir barış için adımlar atılması lazım. Biz her zaman rejimin muhalefeti terör örgütü olarak görmemesi gerekiyor” diye konuştu.

“Diyalog için şart olmaz ama ülkenin teröristlerden temizlenmesi lazım”

Türkiye’nin Suriye ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Diyalog için şart olmaz ama diyaloğun ya da bu görüşmelerin amacını özetledim. Ülkenin teröristlerden temizlenmesi lazım. Bizim sınır güvenliğimiz son derece önemli. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü son derece önemli. İnsanların güvenli bir şekilde ülkeye geri dönebilmesi önemli. Terörden arındırdığımız bölgelerde arkadaşlarımız çalışmalar yapılıyor. Kapsamlı yeniden inşası söz konusu. Bu da barış olursa uluslararası toplum ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayabilir. Diyalog için illa bir şart değil ama amacı ve hedefi nedir? O daha önemli ve sonuç odaklı olması gerekiyor. Bugüne kadar bizim yürüttüğümüz Suriye siyaseti de sonuç odaklıdır.”

İran’ın 3’lü zirve iddiasını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "İran’ın Türkiye ve Suriye’nin yer alacağı 3’lü zirve iddiası doğru değil, böyle bir şey yok. Esad oraya davetli değil" ifadelerini kullandı.

“Birbirine düşman ve birbiriyle kavga eden ne kadar ülke varsa hepsi bizim harekatımıza karşılar”

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonuna birbirine tamamen zıt olan ülkelerin hepsinin karşı çıktığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “İran da karşı çıkıyor, ABD de karşı çıkıyor. Rejim de karşı çıkıyor, Rusya da karşı çıkıyor. Bir DAEŞ kisvesi arkasına saklanmışlar. Bizim yaptığımız operasyonlar aslında Suriye için çok önemli. Ülkenin terörden arındırılması bakımından da önemli. Birbirine düşman ve birbiriyle kavga eden ne kadar ülke varsa hepsi bizim harekatımıza karşılar. O nedenle harekatımızın da bugüne kadar yaptığımız gibi yapacağımız harekatların da ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

"Büyükelçi atanması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek"

İsrail’le normalleşme sürecinde karşılıklı büyükelçi atanması konusuna ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “(Büyükelçi atanması) Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Biz şu anda bir kararname hazırlıyoruz. Sadece İsrail için değil, önümüzdeki süreçte geri gelecek büyükelçilerimiz var. Yerine atayacağımız büyükelçiler var. Arkadaşlarımızla çalıştık. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Daha sonra da tebliğ etmeye başlayacağız. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Şu anda taslak çalışmamız bitmek üzere. İsim değil isimler var” açıklamasında bulundu.

“Biz arkadaşlarımızın büyükelçi olup olamayacağına bakarız. Liyakatı var mı, eğitimi var mı buna bakarız” diyen Çavuşoğlu, “İçeriden dışardan ayrımı doğru değil. Son derece uyumlu şekilde bu durumu götürüyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın ‘Dışişleri Bakanlığı AK Parti’nin arpalığı’ sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, “Son derece terbiyesizce bir söz. Ne demek arpalık? Burada ne rantı var? Herkes maaşını alır. Sonuçta bir yolsuzluk var da mı arpalık diyorsunuz? Baktılar dış politikada ülke iyi şeyler yapıyor. Tüm dünya Türkiye’nin dış politikasını gıpta ile izliyor. Hemen nerde güçlüysek orayı zayıflatmak için saçma sapan iftiralarda bulunuyorlar. Yalanı da hiç çekinmeden söylüyorlar” dedi.

“Filistin, İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini, diyaloğun kopmamasını istiyor”

Filistin’in Türkiye ile İsrail’in normalleşme adımlarını nasıl yorumladığına değinen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Filistin, gerek Fetih kanadı gerekse Hamas tarafı bizim İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini diyaloğun kopmamasını istiyorlar. Onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. Diyaloğun olması, ilişkilerimizin İsrail’le normalleşmesi demek Kudüs konusunda Türkiye’nin taviz vereceği anlamına gelmez.”

“Bizim kıta sahanlığımızın içerisine girmelerine izin vermiyoruz”

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon bulduğuna yönelik çıkan haberleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin kıta sahanlığının bu parsellerden geçtiğine fakat ortasından geçtiğini bildirdi.

Yapılan çalışmaların Türkiye’nin kıta sahanlığının güney sınırının güneyinde kaldığını belirten Çavuşoğlu, “Bizim kıta sahanlığımızın içerisine girmelerine izin vermiyoruz” dedi.

Yunanistan’la yakın zamanda bir görüşmenin olup olmayacağı konusuna değinen Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın yalan dolan siyasetinden vazgeçmesi lazım” diye konuştu.

Yunanistan’ın samimiyetsiz bir siyaset izlediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Yunanistan’ın bu politikayı sürdürdüğü sürece yumuşamanın bir faydasının olmayacağının altını çizdi.

“(ABD ile F-16 görüşmeleri) ABD yönetimi olumlu bakıyor, askerler arasında teknik görüşmeler iyi seyrediyor”

Bakan Çavuşoğlu, ABD ile F-16 görüşmelerinde son duruma ilişkin gelen soruya, “ABD yönetimi olumlu bakıyor. Askerler arasında teknik görüşmeler iyi seyrediyor. Yönetim de istiyor. Ama yönetim de şunu biliyor ki şartlı, elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde F-16 veya başka bir ürün almayız. Biz alacaksak kullanabileceğimiz şekilde alırız. Kullanamayacağımız ürünü de niye alalım? F-16 konusunda yönetimin olumlu yaklaşımının kongreyi ikna etme noktasında da devam etmesini bekliyoruz” cevabını verdi.

“Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle yaşadığımız hızı Mısır’la yaşayamadık”

Mısır’la normalleşmenin başladığını ama yavaş ilerleme kaydedildiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Mısır’da kapsamlı bir hükümet değişimi oldu. Mısır son zamanlarda kendi iç siyasetine de odaklandı. Yanı başında Libya ile de yakından ilgileniyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz daha ivme kazanması lazım. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle yaşadığımız hızı Mısır’la yaşayamadık” ifadelerini kullandı.

“(Rusya - Ukrayna) Nihai ateşkes şu anda çok kolay değil”

Ukrayna - Rusya Savaşında yaşanan son gelişmelere ilişkin gelen soruya Bakan Çavuşoğlu, “Savaşın devam etmesini isteyen ülkeler vardı. Hatta Tahıl Anlaşması’nı sabote etmek isteyen ülkeler de vardı. ABD değil onu söyleyeyim. ABD’nin orada Ukrayna tahılının ihracatı karşılığında Rusya tahıl ve gübresinin de ihracatının önündeki engellerin kaldırılması, limanlara ulaşması, servis, sigorta ve bankacılık işlemleri gibi. Orada ABD’nin katkısı oldu. Başka Avrupa’dan sabote etmek isteyen ülkeler de vardı. Ateşkes konusunda tahılla ilgili konunun sorunsuz şekilde işlemesi aslında çok önemli güven artırıcı önlemdir. Tüm dünya bunu görüyor. Barış olduğu zaman neleri yaşamayacağımızı insanlar anlamaya başladı. Nihai ateşkes şu anda çok kolay değil. Çünkü İstanbul görüşmesinden sonra çok şey değişti her iki taraf için de” dedi.

Tahıl konusunun sorunsuz işlediğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Ciddi bir sorun yok şu ana kadar. Teknik konularda ufak tefek şeyler oluyor ama hallediyor arkadaşlarımız. 33 gemi şu ana kadar Ukrayna limanlarından ayrıldı. Aşağı yukarı 723 bin tahıl taşıdı. Afrika ülkelerine de gitmeye başladı. Özellikle ihtiyacı olan ülkelere gitmesi önemli” dedi.

“(Vize randevularında yaşanan sıkıntı) Burada kasıt var, arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapacak”

ABD ve bazı Batı ülkelerinin Türkiye vatandaşlarına randevu süresini 1 yıl sonraya verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, ret oranının da yükseldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, bu durumun kasıtlı olduğunu ve vatandaşların da bunun farkında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"En son Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul’da yaptığımız görüşmede, büyükelçileri de oradaydı, ona da söyledim. New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake oradaydı, ona da söyledim. Yani biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini Bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse bu sefer biz de karşı tedbirler alacağız, kısıtlayıcı tedbirler."

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinin yerel personeli artırabileceğini ya da çalıştıkları vize şirketlerinden takviye personel alabileceklerinin altını çizerek "İsteseler çok rahat çözerler. Burada kasıt var. Kesinlikle kasıt var. Biz bunu görüyoruz ve eylülün başında arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız çağıracaklar” diye konuştu.