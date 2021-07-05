Son Dakika
Kulp’ta drama kursiyerleri sergiledikleri “90’larda Çocuk Olmak” adlı gösteri ile gülümsetip, düşündürttü
Bakan Çavuşoğlu’ndan St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Politika 05.07.2021, 16:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz için başsağlığı mesajı yayınladı.Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.