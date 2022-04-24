Bakan Çavuşoğlu’ndan “soykırım” tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Batılı liderlerin 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ikinci durağı olan Brezilya’da Batılı liderlere tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Bazı Batılı liderler son günlerde ‘soykırımın’ ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için ‘soykırım’ kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir” ifadelerini kullandı.

6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turu

Latin Amerika turunda ilk olarak dün Uruguay’ı ziyaret eden ve Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Uruguay’ın başkenti Montevideo’da Türk Büyükelçiliği’nin açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Brezilya’nın ardından Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela’ya ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.