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Bakan Çavuşoğlu’ndan Kore şehitlerinin yattığı BM Anıt Mezarlığı’na ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore’nin Busan kentindeki Kore Savaşı’nda şehit düşen Türk askerlerinin yattığı Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Politika 23.10.2021, 13:32
Bakan Çavuşoğlu’ndan Kore şehitlerinin yattığı BM Anıt Mezarlığı’na ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore’nin Busan kentindeki Kore Savaşı’nda şehit düşen Türk askerlerinin yattığı Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ziyaretini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Busan kentinde yer alan Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Kore Savaşı’nda şehit düşen askerlerimizin ebedi istirahatgahı, Busan’daki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı’nda aziz kahramanlarımıza dua ettik" ifadelerini kullandı.

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