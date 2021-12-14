Bakan Çavuşoğlu’ndan "Expo 2020 Dubai"de Türkiye sergi alanına ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Expo 2020 Dubai’de Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sergi alanlarını gezdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, "Expo 2020 Dubai" sergi alanına ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, BAE ve Türkiye’nin Expo 2020 Dubai’deki sergi alanına gelerek Türk kültürüne ve savunma sanayisine yönelik kurulan stantları gezdi. Çavuşoğlu’na Türk kahvesi, dondurma ve helva ikram edildi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı olarak ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği amacıyla birçok ülkeyi ziyaret ettiğini ifade ederek, birçok mevkidaşını da Türkiye’de ağırladığını kaydetti. BAE’den Türkiye’ye üst düzey bir ziyaret (Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Ankara’ya ziyareti) olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu ziyarette iki ülke liderinin aldığı kararların devamı niteliğinde BAE’de bulunduğunu dile getirdi.

Azerbaycan, Özbekistan sergi alanını da ziyaret etti

Çavuşoğlu, Azerbaycan sergi alanını da ziyaret ederek Azerbaycan kültürüne ve ülkenin kültür başkenti olarak bilinen Şuşa’ya ilişkin stantları gezdi. Azerbaycan için açılan anı defterini imzalayan Çavuşoğlu, daha sonra Özbekistan sergi alanına geçti. Burada da Özbek kültürüne ilişkin stantları inceledi ve kaligrafi sanatının örneklerinin yer aldığı sergiyi gezdi.