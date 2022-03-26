Bakan Çavuşoğlu’ndan Doha’da yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu için bulunduğu Katar’da Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katarlı ve Meksikalı mevkidaşları ile ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu için geldiği Katar’da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger’i kabul etti. Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, yoğun diplomasi trafiğinde son olarak ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldi.