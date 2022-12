Bakan Çavuşoğlu’ndan Belçikalı mevkidaşına “seçim” yanıtı: “Uyarı yapmanızı yadırgadım”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Hadja Lahbib’in Türkiye’de yapılacak seçimle ilgili sözlerine, “Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgadım. Türkiye’de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır. Türkiye’de hükümetler her zaman halkın oyu ve tercihi ile görev başına gelir, değişim olunca da halkın oyu ile olur” cevabını verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Lahbib, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığından Belçika’da yaşayan Türk vatandaşlarının da etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, “Camilere, vatandaşlarımıza yönelik saldırılara karşı Belçika yönetiminin ciddi adımlar atmasını, tedbirler almasını bekliyoruz. Türk toplumunu ilgilendiren konularda Belçika ile bundan sonra da iş birliği yapmak istiyoruz. Vize başvurularında diğer AB ve Batılı ülkelerle yaşadığımız gibi Belçika ile de bazı sorunlar yaşadık. Bazı ülkeler hızlandırmak için adımlar attı, aynı davranışı Belçika’dan da bekliyoruz. Müttefikimiz Belçika’da PKK, DHKP-C ve FETÖ bağlantılı oluşumlar var. Hatta PKK’nın tüm Avrupa’da illegal faaliyetlerini koordine eden kuruluş Belçika’dadır. Belçika’yı terör örgütlerinin merkezi olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor, terör ile mücadelede dayanışma halinde olmamız gerekiyor. NATO için iki tehdit var; biri Rusya, ikinci tehdit terör” ifadelerini kullandı.

“Türk halkının seçimini ortaya koyacak bir şekilde olmasını bekliyoruz”

Konuk bakan Hadja Lahbib ise samimi bir görüşme gerçekleştiğini kaydederek, “Her zamankinden daha fazla NATO bir arada olmalı. Müttefikler arasında hiçbir zaman çatışma olamaz. Ege Denizi’ndeki olaylardan biz de rahatsızlık duyuyoruz. Atina’daki yakın dönemdeki basın konferansında ifade etmiş olduğum gibi bütün buradaki sorunların giderilmesi için gerekli olan diyalogdur. Müzakere masasında olmamız gerekir. İnsan hakları Belçika’nın dış ilişkiler konusundaki en önemli konularından bir tanesi. Dolayısıyla kadın haklarından, dün İstanbul’da olan olaylardan da bahsettik. Bu bağlamda ifade özgürlüğü, adaletin önemi bir hukuk devletinin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu’nun son dönemdeki raporu ve Türkiye’deki adalet eksikliği konusunu da dile getirdik. Mevlüt Bey’den çok şeyler bekliyoruz. Önümüzdeki yıl yüzüncü yılını kutlayacak olan Türkiye’den çok şey bekliyoruz. Bu bağlamda yapılacak seçimlerde Türk halkının seçimini ortaya koyacak bir şekilde olmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Irak’taki, Suriye’deki yeni bir kara harekatı konusunda endişelerimizi dile getiriyoruz”

“Belçika olarak biz teröristler hangi ideolojide olursa olsun onların peşinde olacağız” diyen Lahbib, “Özellikle şiddet ve nefrete karşı bakıldığında Türkiye ve Belçika ortak kalacaklardır. Terörle uluslararası mücadelede de Türkiye ve Belçika beraber hareket edecektir. Türkiye’nin güvenlik konusundaki endişelerini Belçika olarak anlıyoruz. Irak’taki, Suriye’deki yeni bir kara harekatı konusunda endişelerimizi dile getiriyoruz. Buradaki amacımız DAEŞ’e karşı bir mücadele olmalıdır. Türkiye, 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Ülkem bu konudaki Türk otoritelerinin tüm çabalarını tanımaktadır. Bu bağlamda bu konuda hem Türkiye’de hem Ürdün’de yine aynı şekilde çok sayıda göçmen ağırlayan ülkelere destek vermek için ülkem hazırdır. Bu bağlamda benim ülkem açısından bakıldığında Suriye’ye bu mültecilerin gitmesini arzu etmiyoruz” dedi.

Çavuşoğlu’ndan Belçikalı mevkidaşına “seçim ve terör” cevabı

Bakan Çavuşoğlu, konuk bakanın Türkiye’de yapılacak seçimlere ilişkin sarf ettiği sözlere cevap vererek şunları söyledi:

“Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgadım. Türkiye’de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır. Türkiye’de hükümetler her zaman halkın oyu ve tercihi ile görev başına gelir, değişim olunca da halkın oyu ile olur. Burada bize karşı da darbe girişimi oldu, sizde FETÖ’cüler de oldu. Antidemokratik şeylere karşı her zaman güçlü duruyoruz. İkincisi Türkiye’ye karşı ‘dayanışma’ ifadesinde bulunuyorsunuz ama terör ile mücadele etmememize karşı oluyorsunuz. Bizim terörle mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz. Sivil altyapıları hedef almayız, biz doğrudan teröristleri hedef alırız. Keşke Irak, DEAŞ’a karşı olduğu gibi PKK’ya karşı da bu mücadeleyi yürütebilse, ülkesini temizleyebilse. Suriye’de keşke 2019 anlaşmasına göre Amerika ve Rusya sözlerinde dursaydı da buralar temizlenseydi. Tamam kınayalım saldırı olduğu zaman, ama bu arada Türkiye herhangi bir şey yapmasın, sonra tekrar saldırı olursa yine kınarız, dayanışma gösteririz. O öyle olmaz. Terörle mücadelede ne gerekiyorsa uluslararası hukuk haklarımızı kullanarak yapmak zorundayız, karaysa kara, havaysa hava.”

Bakan Çavuşoğlu, siviller konusunda Türkiye’nin en hassas ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, “Yok havadan yapmayın, yok karadan yapmayın.’ Bunlara biz karşıyız. DEAŞ ile mücadelede bizden daha kararlı bir ülke yok. Biz DEAŞ ile sahada göğüs göğüse çarpışırken ’karadan DEAŞ’a müdahale etmeyin’ diye bir telkin gelmediyse bize, PKK ile mücadelemizde de bunun gelmemesi lazım. Terörle mücadelede amasız fakatsız mücadele etmemiz lazım. Bu konuda da dayanışma bekliyoruz. Sizden beklentimiz Belçika’da PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz. Daha dün büyükelçiliğimizin önünde terörist başının ve PKK’nın paçavralarının kullanıldığı gösteriler oldu. DEAŞ nasıl kendi paçavralarını Belçika’da kullanamıyorsa, PKK’ya da izin vermemeniz lazım. Terör ile mücadelede samimi olalım” şeklinde konuştu.

“PKK gösterileri ifade özgürlüğü ve gösteri yapma özgürlüğü kapsamında sonuçlandı”

Çavuşoğlu’nun terör açıklamasına yanıt veren Bakan Lahbib, “Belçika’da PKK örgüt üyeleriyle ilgili olarak biz bunun farkındayız. Soruşturmalar yapıldı. Yalnızca aslında ifade özgürlüğü ve gösteri yapma özgürlüğü kapsamında sonuçlandı. Eğer ki ilave varsa sizin buradaki birimleriniz itibarıyla özellikle üçlü yapılacak zirvede bu bilgileri almaktan memnun oluruz” diye konuştu.