Bakan Çavuşoğlu’ndan AP Başkanı Sassoli için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "David Sassoli’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına ve Avrupa Parlamentosu’na taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.