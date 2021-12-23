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Bakan Çavuşoğlu’ndan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’a tebrik telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la telefonda görüştü.
Politika 23.12.2021, 12:29 23.12.2021, 12:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek’teki gelişmeler ve göç konuları ele alındı.