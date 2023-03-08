Bakan Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Deprem felaketinden bu yana yürütülen çalışmalarda en ön saflarda yer alan bütün kadınlara şükranlarımı sunuyor, kadın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketi bir kez daha gösterdi ki; kadınlarımız, dayanıklılık, dirayet ve zor koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle, yaralarımızın sarılmasında ve yuvalarımızın yeniden ihyasında en asli gücümüz olacaktır. Ülkemiz, kadınlara karşı ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında etkin söz sahibi olması yönünde kararlılıkla çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 75. yıldönümünü idrak ederken, kadınların toplumun her alanında konumunun güçlendirilmesi yönünde uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde yürütülen faaliyetlere aktif katkılarımız devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler’in bu yıl Dünya Kadınlar Günü için belirlediği ’dijitalleşme’ teması, kadınlar ve kız çocuklarının teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu bilgi ve yeni becerileri kazanma fırsatlarına erişimlerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Hepimizin bu doğrultuda yapacağı çalışmalar, geleceğin liderleri olan kız çocuklarımızın bu alandaki eğitimleri ve gelişimleri, içinde bulunduğumuz çağda başlıca önceliklerimizden birini teşkil etmektedir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutlarken, diğer milletlerden yardım elini uzatanlar dahil, deprem felaketinden bu yana yürütülen çalışmalarda en ön saflarda yer alan bütün kadınlara şükranlarımı sunuyor, kadın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”