Bakan Çavuşoğlu’na Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’dan geçmiş olsun telefonu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede Bakan Bayramov’un Çavuşoğlu’na korona virüs testinin pozitif çıktığı haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve kendisine acil şifalar dilediği kaydedildi. Bayramov’un Çavuşoğlu’nu kısa süre içinde Azerbaycan’da görmekten duyacağı memnuniyeti de dile getirdiği aktarıldı.